Як Європарламент відповів на привітання "Слава Україні": Зеленського розчулила реакція

Президент Володимир Зеленський вдруге з початку повномасштабного вторгнення здійснив візит за кордон. Сьогодні, 9 лютого, він виступив у Європарламенті в Брюсселі.

Відео з початком виступу Зеленського опублікували на сторінці Держприкордонслужби. Президент сказав: "Слава Україні!".

До теми У Зеленського обіцяють "приємні сюрпризи" після спілкування з Макроном

Зеленському відповіли: "Героям слава!". Президента розчулила ситуація, він аплодував європейським парламентарям.

Початок виступу Зеленського у Брюсселі: дивіться відео

Виступ президента у Європарламенті

Зеленський у своїй промові наголосив, що триває боротьба за майбутнє Європи. За його словами, всі українки й українці є частиною європейської історії.

Президент розповів, що Кремлю байдуже на 140 мільйонів своїх громадян – це тіла, які здатні нести зброю. Відтак Україна захищається від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу.

Ми боремося проти зневаги, робимо ставку на добросовісність, тлом для наших мрій є мир і безпека. Лише наша перемога все це гарантуватиме, – заявив президент.

Візит Зеленського до Брюсселю: останні новини