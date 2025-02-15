Для Трампа війна в Україні – це про Китай: що зараз намагається зробити лідер США

В адміністрації президента США є певна стратегія, вона працює, за нею є патетика – це біполярна риторика, коли сьогодні звучать одні заяви, завтра – протилежні. Патетика створює напругу, простір для спекуляцій, адже Трамп як раз майстер спекулятивної політики.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зазначивши, що лідер США чимало питань роздуває до колосального розміру, вибиває з рук своїх противнків їхні карти, перехоплює собі та досягає перемоги. Це цинічна політика, але вона ймовірно ефективна.

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Що створює загрозу для США?

Стратегії та глибинні речі, які в адміністрації Трампа також є, багато в чому повторюють те, що хотів колишній президент США Байден, але, як зауважив Харитонов, способи досягнення цих цілей тепер вкрай цинічні та радикальні.

Дональд Трамп не полишає спроб перехопити китайський вплив на Росію, тому що з його погляду саме КНР є абсолютною переможницею російської війни в України. Китай підкорив Росію, це створює критичну загрозу для США,

– пояснив Харитонов.

Тому Трамп буде йти на різного роду комунікації з Кремлем, пропонуючи йому ті речі, які Україні та Європі дуже не подобаються: повернення Росії до G7; певні умови миротворчого процесу. Однак все це, як наголосив Харитонов, спрямовано на Китай.

Якщо Трампу вдасться перехопити вплив на Росію та буде підписана певна домовленість, тоді позиції Китаю стануть слабші. КНР не матиме своєї головної карти – російської. Тоді на Пекін буде легше тиснути і досягати необхідних для США речей.

Аналогічна ситуація щодо КНДР. Тому я б всі ці дзвінки не сприймав би надто серйозно, все це глибші речі, про які мало будуть говорити публічно. Для Трампа російська війна в Україні – це не про Україну, Росію, а про Китай,

– вважає Харитонов.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" підкреслив, що так сприймалось й іншими, просто адміністрація Байдена на цьому тлі намагалася посилити США, будувати нові партнерства певною мірою ціною України.

Зазначимо, радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що зараз Кремль намагається відійти якомога далі від Китаю, який за час війни в Україні отримав над Росією певний контроль. Подоляк впевнений, що російський диктатор розглядає можливість перейти до нового господаря в особі США.