Не апокаліпсис, а війна в Україні: моторошні кадри з передмістя Бахмута
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російські військові продовжують знищувати населені пункти, які вони не можуть захопити. Це відбувається зараз з Бахмутом і його околицями.
У мережі виклали відео з моторошним видовищем. Такими зараз є Опитне й Івангород, що у передмісті Бахмута.
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Залишилися суцільні руїни
Ролик, знятий квадрокоптером, демонструє "русскій мір". Ті, хто буцімто прийшов визволяти російськомовне населення України, насправді перетворив їхні помешкання на суцільні руїни.
Хотілося б сказати, що це декорації з якогось фільму про апокаліпсис. Але реальність значно жорстокіша, адже саме так зараз виглядають околиці Бахмута. Місто, яке ворог упродовж багатьох місяців намагається захопити, але йому це не вдається.
Що ворог зробив з передмістям Бахмута: дивіться відео
Прагнення захопити Бахмут може бути останнім
- Експерти зауважили, що понад 4 місяці російські військові намагаються штурмувати Бахмут. За їхніми словами, "прогрес" очевидний. Адже за весь цей час їм вдалося просунутися приблизно на 3 – 5 кілометрів.
- Зауважимо, що порівняно нещодавно гауляйтер "ДНР" Пушилін хизувався, що "звільнено аж понад 50% території" цієї квазіреспубліки. Ба більше, він ще й поставив перед своїм військом амбітну задачу – повністю захопити Донеччину. Але, як свідчить практика, об Бахмут окупанти розбивають собі зуби.
- До слова, колишній командир "Азову" розповів, що під Бахмутом базуються дві категорії вагнерівців. За словами Максима Жоріна, це або зеки, чия підготовка до війни або відсутня, або майже відсутня. Або ж підготовлені бійці, в яких значно кращий захист і оснащення. Але і це їм не допомагає досягнути посталених керівництвом цілей.
- Він також наголосив на тому, що ЗСУ у Бахмуті тримаються та навіть досягають певних успіхів. Їх фіксують на окремих ділянках напрямку. Водночас наші військові стикаються з щоденними обстрілами та спробами штурму. Вони не припиняються ані вдень, ані вночі.
- До речі, військовий експерт Олег Жданов зауважив, що російська армія закінчиться у Бахмуті. Він зауважив, що окупанти намагаються штурмувати місто і з півночі, і з півдня. На його думку, Бахмут може стати "Сталінградом" 21 століття, де й зустріне свій кінець військо ворога.