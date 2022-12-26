Подоляк впевнений, що Україна – це "смертний вирок" для Путіна
Кремль не розуміє, яке майбутнє чекає на Росію через напад на Україну. Владімір Путін не здобуде перемогу, тероризуючи всю країну.
Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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"Путін вважає, що він "дотисне". Я, на його превеликий жаль, хочу сказати, що Україна – це смертний вирок для нього", – сказав радник керівника ОП.
Скільки росіян готові вмирати за Путіна
За результатами одного з останніх соціологічних опитувань, 71% громадян країни-окупантки підтримують війну. З початку повномасштабного вторгнення підтримка вбивств українців з початку повномасштабного вторгнення впала на 1%.
Соціологи зазначили, що росіяни менше відстежують новини про війну. Також приблизно 50% громадян виступають за мирні переговори.
Проте сам Путін вважає, що за Росію готові все віддати 99,9% її громадян. Про це він розповів в ефірі одного з пропагандистських каналів.
Заяви російського диктатора: останні новини
- Владімір Путін знову заявив, що готовий до переговорів з Україною. За його словами, Росія робить все, щоб захистити свої національні інтереси.
- Диктатор вперше 22 грудня визнав, що веде проти України не "спецоперацію", а війну.
- За словами Путіна, Галичина винна у "втраті України", бо пригнічує інше "мовчазне" населення.