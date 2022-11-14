Що змінило звільнення Херсона: пояснення Жданова
Звільнення Херсона відкрило можливості для ЗСУ контролювати сили ворога та стримувати його дії. Завдяки цьому тепер українські військові взяли під вогневий контроль дорогу з Криму.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Зараз ЗСУ мають можливість розмістити свої позиції південніше Херсону – на узбережжі. Завдяки цьому можемо вогневим способом контролювати всі постачання озброєння, техніки та особового складу з Криму.
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Тепер єдине питання, наскільки ефективно і як ретельно ми це будемо робити,
– зазначив експерт.
Він наголосив, що там є залізна дорога, яку не набагато легше знищувати, ніж автомобільну, на якій потрібно зруйнувати міст чи шляхопровід, щоб перешкодити руху колон.
"На залізній дорозі достатньо зруйнувати полотно і постійно його тримати в такому стані, не даючи можливості ремонтній бригаді його відновити. Цей процес може бути нескінченим. Головне, щоб жодний ешелон з технікою не зайшов з Криму. Подивимось, як будуть розгортатися події", – вважає Жданов.
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Звільнення Херсону від окупантів: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон. На запитання, чому він ризикнув і приїхав особисто, адже міг звернутись до жителів міста в онлайн-форматі, Зеленський відповів у жартівливій формі: "А як же херсонський кавун?".
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував деокупацію Херсона. Він подякував підрозділам Сил оборони, повідомив, що операція тривала від початку вересня, а також нагадав, що успіх у цій операції має свою ціну.
- На Херсонщині спіймали 20-річного російського окупанта, професійного військового, який був вдягнений у цивільний одяг. Він залишився на деокупованій території, щоб надалі працювати на російську армію.
- ЗСУ буде захищати звільнений Херсон від атак окупантів. Для цього продовжиться робота авіації та інших сил оборони на Південному напрямку. Для деокупованих частин Півдня також потрібна ППО.
- В деокупованому Херсоні та області відбувається зачистка території. Спецпідрозділи Нацполіції показали відео, як вони зачищають завод у звільненому місті.