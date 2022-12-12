Що зупиняє німців надати Україні танки Leopard: пояснення фахівця

Напередодні український посол у Німеччині заявив, що наразі ведуться перемовини передачі нашій державі німецьких танків Leopard 2. Ці машини вкрай необхідні ЗСУ для продовження ефективного контрнаступу.

Найкраще було б отримати щонайменше Leopard 2A5. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чому Україні відмовляли

Річ у тім, що САУ PzH 2000 та РСЗВ Mars II, які нам надає Німеччина, розцінюється як оборонна зброя. Натомість танки завжди розглядалися як техніка наступального характеру, тому німці досі вагалися.

Ви пам'ятаєте ці виправдання, ніби-то вони не хотіли б знову бачити німецькі танки на території Росії, хоча ми неодноразово підкреслювали й демонстрували, що нам потрібно захищати та звільняти свої території. Іншого нам не треба,

– відзначає оглядач.

Саме з такими акцентами нам відмовляли, говорить він, проте сьогодні бачимо, що думка змінилася. І це добре.

"Головне, щоб це не був практично базовий Leopard 2A4. Хоча, починаючи з Leopard 2A5 – це було б взагалі чудово", – запевняє Коваленко.

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