Майбутнє починається сьогодні. У яких галузях харчової промисловості Україна може стати лідером

Уже сьогодні існують галузі, де Україна перебуває на провідних позиціях і її продукцію охоче купують інші країни. Передусім, це стосується виробництва соняшникової олії, зерна та меду. Але не лише на цьому може заробляти Україна. Які ще галузі харчової промисловості можуть "вистрілити" – читайте далі.

Борошномельна галузь

Україна щороку збільшує експорт борошна. До прикладу, з початку 2019 року ми експортували 29,5 тисяч тонн, а це на 11,3 тисяч тонн більше, ніж у 2018 році. Крім того, сьогодні Україна входить до десятки найбільших експортерів у світі. Нашу продукцію охоче купують країни Азії та Близького Сходу, а найбільше ми продаємо борошна Китаю – у сезоні 2018/19 його частка становила 22,3% від загального обсягу експорту.

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Сьогодні Україну в експорті борошна випереджають країни ЄС (Нідерланди, Франція, Ірландія) та Близького Сходу (Ірак, Туреччина). З першими нам конкурувати поки доволі важко, оскільки 90% торгівлі у ЄС становить торгівля між країнами-членами Євросоюзу. А ось на Близькому Сході у 2017 році Україна вийшла на другу сходинку, і поступається тут лише Туреччині.



Один з ключових продуктів – борошно / pixabay.com

Молоко та молочні продукти

Молочна галузь є однією з основних і найбільш перспективних у харчовій промисловості. Зокрема, за вісім місяців 2018 року Україна збільшила експорт молочних продуктів на 17,8 мільйона доларів. А загалом за січень-серпень 2018 року ми експортували понад 130 мільйонів тонн молокопродуктів на загальну суму у 228,3 мільйона доларів. Найбільше ми постачаємо молокопродуктів у Марокко (у 2018 році на 21,2 мільйона доларів), Туреччину (на 13,2 мільйона доларів) та Нідерланди (на 8,8 мільйона доларів).



Масло з українського молока – дешеве та дуже якісне / pixabay.com

Але не молоком єдиним. У 2018 році Україні вдалося увійти до п’ятірки країн світу, які найбільше експортують вершкове масло. Тоді ми за кордон продали майже 25 тисяч тонн. У світі наше масло цінують за його низьку ціну та хорошу якість, яка з кожним роком суттєво покращується. Посилює позиції України на світовому ринку й співпраця з такими країнами, як Нідерланди та Марокко, що вже є лідерами з імпорту української молочної продукції.

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Крім того, непогані показники Україна демонструє в експорті згущеного молока та вершків. У 2018 році найбільше такої продукції ми продали до Бангладеш (на щонайменше 1,2 мільйона доларів) і до Казахстану (на близько 1 мільйон доларів). Продає Україна достатньо й кисломолочної продукції – у 2018 році найбільше її придбали Молдова (на понад 176 тисяч доларів) і Грузія (на понад 107 тисяч доларів).

Птахівництво

Уже у найближчому майбутньому Україна має усі шанси стати лідером з експорту птиці. Цьому може посприяти й нещодавно підписана угода між Україною та Європейським Союзом, що передбачає поступове збільшення квоти на експорт м'яса птиці у 2,5 рази. За даними Асоціації виробників сфери харчової промисловості, загалом експорт м'яса птиці з України в січні-квітні 2019 року зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2018-го. Тоді ми продали іншим країнам 135,8 тисячі тонн м'яса птиці на майже 200 мільйонів доларів. Найбільше українську птицю купували Саудівська Аравія (на 54,7 мільйона доларів), Нідерланди (33,1 мільйона доларів) і Словаччина (20 мільйонів доларів).



Українську курятину охоче купують у світі / pixabay.com

Серед усієї української птиці Україна тривалий час найбільше експортує курятину. Її охоче купують інші країни – вже сьогодні ми входимо до десятки світових експортерів. До прикладу, у січні-квітні 2019 року Україна продала за кордон 310 тисяч тонн курятини та посіла сьому сходинку (дані Департаменту сільського господарства США).

Крім того, Україна може досягти успіху й з експорту індика. Щороку виробництво такого м’яса в Україні зростає, і вже сьогодні його обсяги можна оцінити у 36-38 тисяч тонн у живій масі або 25,2-26,6 тисяч тонн у забійній. Найохочіше купують нашого індика Молдова, Бенін, Конго, ОАЕ, Йорданія, Ліван, Гонконг та Грузія. А загалом Україна продає за кордон майже 200 тисяч тонн такого м’яса щорічно.

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Цукрова галузь

Україна має давні традиції з виробництва цукру. Зокрема, у XVII-XIX століттях майже у кожному українському селі були маленькі цукрові заводи або цукроварні. Проте сьогодні українська цукрова галузь переживає важкі часи.

У середньому в рік в Україні виробляють 2 мільйони тонн цукру, і ця цифра упродовж тривалого часу є стабільною. Експортуємо ж ми близько 400 тисяч тонн. За словами заступника голови правління Національної асоціації цукровиків "Укрцукор" Руслана Бутила, такі низькі показники можна пояснити низькими світовими цінами на цукор та несприятливою кон’юнктурою. Впливає на ситуацію й зменшення кількості посівних площ цукрового буряка та скорочення його врожаїв.



Український клімат позитивно впливає на розвиток цукрової промисловості / pixabay.com

Але навіть попри такий негатив, потенціал цукрової галузі є нерозкритим, і його достатньо, щоб закріпитись на міжнародній арені. За словами фахівців, гарним перспективам української цукрової галузі сприяють родючі ґрунти та сприятливий клімат з достатнім рівнем вологи. Крім того, українські підприємства впроваджують нові технології, зокрема ширше почали використовувати високопродуктивні гібриди цукрового буряка, завдяки чому зростає рівень його цукристості.

Експорт равликів

З першого погляду – це екзотична галузь, але на неї варто звернути увагу, адже на продажі равликів Україна може заробити непогані гроші. Водночас попит на таку продукцію в Європі зростає.

Сьогодні в Україні діє близько 10 равликових ферм, а ціна за один кілограм українських равликів на світовому ринку становить 1-1,3 долара. Охоче українських равликів купують Польща (44% всіх поставок за січень-травень 2019 року, на загальну суму в 133 тисячі доларів), Чехія (32%, 78 тисяч доларів), США та Литва (23%, 42 тисячі доларів). А загалом експорт равликів у січні-травні 2019 року склав 35,4 тонн, що є найбільшим показником за останні 13 років.



Равлики – бізнес для гурманів / pixabay.com

Насамкінець, впевнено можна сказати, що Українська харчова промисловість є лідируючою серед своїх сусідів, які входили колись разом з нами до спільної країни. І, мабуть, не знайдеться сегменту галузі, який би не експортував свою продукцію у ці країни – починаючи від борошна і закінчуючи безалкогольними напоями. Наприклад у Молдові переважна більшість напоїв під брендами, які належать Кока-Кола, виробляється в Україні.

Для прикладу внеску бізнесу у харчову галузь та економіку ми взяли показники діяльності Системи Кока-Кола в Україні з нещодавно опублікованого Звіту компанії за 2018 рік. Звіт був підготовлений аудиторською компанією Baker Tilly та незалежною дослідницькою компанією GfK Україна.