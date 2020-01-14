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      Якщо вибори на Донбасі не відбудуться: що робитиме Україна

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      Вибори один з важливих елементів для досягення миру / gettyimages.com

      Найбільш імовірно, що вибори в ОРДЛО відбудуться одночасно із загальноукраїнськими – у жовтні 2020 року. Але Україна може їх не визнати.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзвідзінський.

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      За його словами, головна проблема в алгоритмі проведення виборів. Керівники окупаційних адміністрацій заявили, що вибори можливі за умови дотримання положень мінських угод. Тобто спочатку вибори, а потім відновлення контролю України над кордоном. Київ хоче виведення російських збройних сил з ОРДЛО і доступу до кордону. Лише потім вибори.

      Забезпечити дотримання українського законодавства в ОРДЛО неможливо. Складно уявити, що на дільницях будуть представники української поліції, тим більше державний прапор. Як зараз вирішити цю дилему? Немає конкретної відповіді. У команді Зеленського йде пошук,
      – говорить Владислав Дзівідзінський.

      На переконання політолога, сумнівно, що якась зі сторін поступиться в питанні алгоритму проведення виборів в ОРДЛО.

      Принципова позиція України: вибори на окупованому Донбасі згідно нашого законодавства. Якщо цього не буде, то теоретично вибори можуть відбутися разом із загальноукраїнськими. Але навряд чи їх визнає Україна,
      – зауважує Дзвідзінський.

      Експерт вважає: якщо вибори в ОРДЛО не визнають в Україні або вони не відбудуться, є запасний варіант.

      Україна до кінця 2020 року може підняття питання введення миротворчої місії ООН у будь-якому форматі. Єдине, що може завадити: відсутність фінансування. Успішних повномасштабних місій ООН за останні роки не було. Тому процес може затягнутися,
      – зазначає Дзівідзінський.

      За його словами, якщо не буде ні успішних виборів в ОРДЛО, ні миротворчої місії, то Зеленський може піти на проведення всеукраїнського референдуму стосовно оптимальних шляхів вирішення збройного конфлікту.

      Що треба знати про проведення місцевих виборів в ОРДЛО? В грудні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі, які мають пройти одночасно з виборами по всій Україні, – у жовтні 2020 року.

      Під час зустрічі в нормандському форматі 9 грудня 2019 року Зеленський наполягав на передачі кордону під контроль України. Але президент Росії Володимир Путін відмовився від такого сценарію. Зеленський запропонував створити окрему підгрупу, яка займатиметься виключно питанням поетапного відновлення українського контролю над кордоном.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild заявив, що жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти участь у незаконних виборах. Водночас, за його словами, якщо в 2020 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу не відбудуться вибори, то Україні слід почати пошуки альтернативи мінським переговорам.

      майбутнє донбасу
      Яке майбутнє має бути в окупованих територіях / Фото: інфографіка 24 канал

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін Місцеві вибори 2020
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