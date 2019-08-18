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      Що впливатиме на шанси партій на місцевих виборах: версія політолога

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      Місцеві вибори відрізняються від президентських або парламентських
      Місцеві вибори відрізняються від президентських або парламентських / gettyimages.com

      Давати прогнози щодо шансів політичних сил на місцевих виборах нереально, поки немає конкретної дати проведення кампанії. Досвід останніх двох кампаній показує, що все може різко та кардинально змінитися.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      За словами політолога, шанси залежать від того, наскільки, зокрема, партії "Слуга народу" вдасться зберегти запас популярності. З початком осені та зими, говорить Фесенко, загострюватиметься тарифна проблема в зв'язку з опалювальним сезоном. Тобто охолодження популярності "Слуги народу" буде. Але, можливо, невелике.

      Особливість місцевих кампаній полягає у тому, що партіям і кандидатам треба підлаштовуватися під місцевий порядок денний. Крім того, домінують місцеві партії. Але в партії "Слуга народу" на місцевих виборах особливо нових "фішок" не буде. Триватиме попередня ідеологія – зміна еліт, оновлення влади. Спочатку був президент – слуга народу. Потім народний депутат – слуга народу. Тепер буде депутат місцевої ради або мер – слуга народу,
      – вважає Володимир Фесенко.

      Всі інші партії, на його думку, поєднуватимуть загальнонаціональний порядок денний із місцевим. Залежно від того, як пройшла парламентська кампанія, які позиції є у тих чи інших регіонах. Партії, які були близькими до подолання п'ятивідсоткового бар'єру на парламентських виборах, можуть виграти в окремих областях або районах. Приміром, "Українська стратегія" Гройсмана.

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      Володимир Фесенко також відзначає: що в Києві буде складна ситуація та жорстка боротьба. На мера міста балотуватимуться Віталій Кличко, вочевидь, Олександр Ткаченко від "Слуга народу", можливо, навіть Гройсман. Кличко, скоріше, буде серед фаворитів. Хоча ставлення до нього не буде вже настільки романтичним, але шанси у нього є.

      Коли в Україні повинні відбутися місцеві вибори? Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року. Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади. Голова офісу президента Андрій Богдан нещодавно заявив, що реформу децентралізації необхідно закінчити. Тоді можна говорити про проведення дострокових місцевих виборів.

      парламентські вибори
      Результати парламентських виборів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 Верховна Рада Володимир Зеленський Слуга народу Володимир Гройсман Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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