Щоб нам ще не влаштували "войнушку", – Лукашенко скандально висловився про ситуацію на кордоні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав засідання для обговорення ситуації на кордоні з Польщею. На ньому диктатор висловився про нібито наміри сусідніх країн "напасти на Білорусь".

За словами Лукашенка, Білорусь повинна бути готовою до військового конфлікту, який нібито хочуть спровокувати Польща і країни НАТО.

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Лукашенко доручив контролювати кордон

Олександр Лукашенко заявив, що Польща начебто стягнула техніку та військовослужбовців до кордону з Білоруссю без жодного попередження. Через це, за словами самопроголошеного президента, потрібно контролювати ситуацію.

Ми не розвертаємо своє угруповання Збройних сил. Однак ми маємо бачити і передбачити все. Щоб нам не влаштували там на кордоні "войнушку", а ми були до цього не готові,

– заявив Лукашенко.

Також самопроголошений президент доручив "допомогти" мігрантам – забезпечити їх сухими дровами, вагітних жінок та маленьких дітей забрати до санаторіїв. Крім того, Лукашенко звинуватив Польщу в бездіяльності і заявив, що влада сусідньої країни нібито лише спостерігає за тим, що відбувається, а Білорусь "вирішує реальні проблеми".

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