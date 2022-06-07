Щоб наступати, потрібно мати в 10 разів більше техніки та людей, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що найперше Україна має перемогти ворога на полі бою. Однак перемогою буде і перевага нашого війська над російським.

Збройні Сили України повинні мати значну перевагу на полі бою. Про це президент сказав в інтерв'ю американському виданню Financial Times.

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Щоб наступати, потрібно мати в 10 разів більше техніки та людей. Бажання у нас більше, але техніки поки що менше. Ми не можемо дуже потужно просуватися вперед. Поки цього не буде (техніки – 24 канал), нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене це пріоритет,

– зазначив глава держави.

Крім того, країни Заходу повинні бути постійно зацікавлені у підтримці України. Жодні розмови не мають відбуватися за спиною української влади. Зеленський наголосив, що лідери країн не мають очікувати на те, що ми послабимо свої позиції. Адже дехто вважає, що треба ще почекати і Україна, мовляв, виснажиться економічно та інфраструктурно, а тоді її буде легше на щось намовити.

За словами президента, Україна ніколи такою не буде. Адже ми втратили занадто багато людей, щоб тепер просто так віддавати території.

Також для пришвидшення перемоги має бути потужна санкційна політика проти держави-агресорки. Адже санкції можуть допомогти посадити Росію за стіл переговорів без традиційної для неї ультимативної позиції.

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За даними джерел 24 каналу у розвідці, росіяни поширюють фейки про загрозу ударів Збройних Сил України в окупованих Донецьку та Макіївці. Насправді путінські солдати самі хочуть завдати удару по житлових будинках і звинуватити у цьому українських військових. Для посилення нахабної брехні та напруги окупаційна влада змусила батьків терміново забирати дітей з садочків, а з підприємств навіть відпустили додому працівників.

У ДПСУ розповіли, що біля північного кордону України перебувають 3 ворожі батальйонні тактичні групи. Однак такої кількості не достатньо для повторного наступу на цьому напрямку.

У Міністерстві внутрішніх справ України попередили про загрозу на Волині. Так, з території Білорусі можуть перекинути диверсійно-розвідувальні групи. Окупанти хочуть зробити це для того, щоб перетягнути українських військових з активніших напрямків на Сході та Півдні країни.

Дивіться відео з інтерв'ю Зеленського американському виданню: