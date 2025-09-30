24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Як Трамп приписує собі чужі заслуги?

"Усі кажуть, що я маю отримати Нобелівську премію миру. Я поклав край семи нескінченним війнам за сім місяців", – заявив Дональд Трамп на Генеральній Асамблеї ООН. Це були класичні для Трампа хвастощі: екстравагантно сформульовані, неіронічно висловлені ​​та відверто хибні.

Нещодавнє опитування показує, що лише 22% американців вважають, що Трамп заслуговує на Нобелівську премію – це далеко не "всі". При цьому 76% респондентів заявили, що він її не заслуговує. Можливо, це відображає той факт, що Трамп не завершив сім воєн. Можна стверджувати, що він не завершив жодної.

Деякі заяви Трампа були чистою вигадкою. Наприклад, він приписав собі заслугу у припиненні війни між Єгиптом та Ефіопією. Хоча двостороння напруженість щодо великої ефіопської греблі "Відродження" триває вже багато років, вона ніколи не переростала у війну. Так само Трамп стверджував, що припинив неіснуючу війну між Косово та Сербією. Попри значну ворожнечу та історію насильницьких зіткнень, ці дві країни не воювали з 1990-х років. Найлегше припинити ту війну, яка ніколи не починалася.

Мабуть, найсмішнішим винаходом Трампа стала "погана війна" між Вірменією та Камбоджею, країнами, розташованими на відстані понад 6500 кілометрів одна від одної, які ніколи не мали жодного конфлікту. Вірменія цього року зіткнулася із сусіднім Азербайджаном, і Трамп переконав лідерів обох країн підписати спільну декларацію, спрямовану на припинення їхнього багаторічного конфлікту. Але прогрес у виконанні цієї угоди застопорився, і угода перебуває під загрозою розпаду. Те, що Трамп вважає цей конфлікт "закінченим", свідчить про глибину його незнання щодо миротворчості.

Те саме стосується війни між Конго та Руандою. У Трампа є ключовий момент, на який він може вказати: "чудова" угода, укладена за посередництва США. Та хоча війна, можливо, закінчилася на папері, смертельні зіткнення тривають.

Що стосується Камбоджі, то в липні вона вступила в сутички зі своїм сусідом Таїландом через спірний кордон. Спроби Трампа економічно вплинути на ситуацію не призвели до якогось результату. Бойові дії припинила дипломатія Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), коли цьогорічний голова АСЕАН – прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім – прийняв лідерів Камбоджі та Таїланду для особистих переговорів.

Хоча основна прикордонна суперечка, зосереджена переважно на володінні та контролі над стародавніми індуїстськими храмами, залишається невирішеною, "негайне та безумовне" припинення вогню, досягнуте за посередництва Анвара, зупинило насильство.

Це не єдиний приклад того, як Трамп приписує собі чужі досягнення у зовнішній політиці. Коли у квітні терористи, яких підтримує Пакистан, вчинили масове вбивство індійських туристів у Кашмірі, Індія вжила рішучих та ретельно продуманих заходів у відповідь, завдавши військових ударів по пакистанських терористичних таборах.

Саме ця демонстрація сили змусила Пакистан відступити, але Трамп хотів, щоб світ повірив, що це він був посередником у припиненні конфлікту, використовуючи свій улюблений інструмент: торгівельні погрози. Його хвастощі були настільки абсурдними та невпинними, що індійські чиновники публічно спростували їх.

Однак найзухвалішою заявою Трампа було те, що він поклав край війні між Ізраїлем та Іраном. Насправді Трамп:

дав Ізраїлю зелене світло на удари по іранських позиціях;

розгорнув американські військові ресурси, щоб допомогти Ізраїлю збивати іранські ракети та безпілотники;

наказав бомбардувати іранські ядерні об'єкти, що серйозно підірвало глобальний режим нерозповсюдження.

Якщо це ідея Трампа про миротворчість, то страшно уявити, як виглядатиме його версія розпалювання війни.

Трамп грає у виставі, а не займається дипломатією

Нобелівська кампанія Трампа за премію миру проходила за знайомою схемою: вигадати або роздути проблему, заявити про її вирішення, а потім вимагати винагороди. Від фотосесій із північнокорейським лідером Кім Чен Ином до "мирних угод" на Близькому Сході (які лише формалізували чинні відносини між державами Перської затоки та Ізраїлем), Трамп займається театром, а не дипломатією – виставами, влаштованими для заголовків та оплесків. Норвезький Нобелівський комітет не обдуриш, чого не можна сказати про прихильників Трампа.

Абсурдні заяви Трампа не лише підривають довіру до США за кордоном, але й несуть реальні ризики. Вони применшують важливість справжнього миротворчого процесу. Припинення війн є одним із найскладніших завдань у міжнародній політиці. Воно вимагає тихої дипломатії, ретельних переговорів, спрямованих на усунення корінних причин конфлікту, та зобов'язання дотримуватися будь-якої угоди. Трамп не виявив особливого інтересу до такої роботи. Його хвилює лише фанфара.

Ба більше, фальшиві декларації про мир можуть маскувати невирішені конфлікти та підривати пильність, необхідну для запобігання новим спалахам. Такі заяви також можуть підривати відповідальність за дипломатичні невдачі – і навіть за безрозсудні військові дії, подібні до тих, що Трамп санкціонував проти Ірану.

Заява Трампа про те, що він "поклав край семи нескінченним війнам" – це приклад самообману. Брендинг – це не лідерство. Справжній мир залежить від лідерів, які знають різницю. Але у світі Трампа мир – це не відсутність війни, а присутність оплесків.