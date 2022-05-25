"Щоб пом'якшити наслідки": у посольстві Угорщини пояснили введення у країні надзвичайного стану

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 24 травня оголосив у країні надзвичайний стан. Він набув чинності опівночі 25 травня.

Таке рішення угорського прем'єра спричинило чимало дискусій, адже введення надзвичайного стану відбулось на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Посольстві Угорщини у Києві пояснили цей крок Орбана, оприлюднивши офіційну заяву на своїй сторінці у фейсбуці.

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Заява угорського посольства щодо введення у країні надзвичайного стану

У посольстві Угорщини у Києві зазначили, що впровадження у країні надзвичайного стану спричинене "воєнною ситуацією у сусідній країні" й покликане "пом'якшити наслідки". Щоб уникнути ймовірних непорозумінь та дезінформації, представництво опублікувало пояснювальну заяву.

Надзвичайна ситуація, запроваджена згідно зі змінами в Конституції (Угорщини – ред. 24 канал), надає можливість у разі виникнення у сусідній країні воєнної ситуації, збройного конфлікту або гуманітарної катастрофи, мати у розпорядженні уряду усі необхідні інструменти,

– йдеться у заяві посольства.

В угорському представництві в Україні пояснили, що йдеться про інструменти, які дозволяють:

надавати допомогу, підтримку та житло біженцям;

запобігти шкідливим економічним впливам, в інтересах "пом'якшення наслідків".

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Пояснення Орбана

У відеозверненні після введення надзвичайного стану в Угорщині Віктор Орбан заявив, що такий крок надасть очолюваному ним уряду "простір для маневру та можливість негайно реагувати на наслідки війни у сусідній Україні".

Політик підкреслив, що війна в Україні, якій "не видно кінця", загрожує й Угорщині, її фізичній безпеці, а також енергопостачанню та фінансовій безпеці економіки та угорських сімей.

Ми бачимо, що війна і санкції Брюсселя спричинили величезні потрясіння та різке зростання цін. Світ на порозі економічної кризи,

– заявив Орбан.

Реакція в Україні

Радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк переконаний, що введення надзвичайного стану в Угорщині – це піар-позиція Орбана. Таким чином угорський уряд, за словами Подоляка, намагається створити інформаційний шум та відволікти увагу міжнародної спільноти від війни Росії проти України. Натомість Угорщина хоче показати, мовляв, у неї також "є проблеми".

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