Щоб захистити Україну у найтемніші та найхолодніші дні, – Байден оголосив новий пакет допомоги

Президент США Джо Байден 22 вересня оголосив новий пакет допомоги для України. Зокрема, це маж посилити захист критичної інфраструктури нашої держави.

Про це глава Сполучених Штатів заявив на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським. Ці системи міститимуть всю необхідну зброю для прикриття українського неба, передає 24 Канал.

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США оголосили новий пакет допомоги Україні

Байден зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у протистоянні російському агресору. Саме тому президент США ухвалив рішення про передачу нашій армії нового пакета зброї.

Він включатиме більше артилерії, амуніції, протитанкову зброю, і перші танки Abrams, які приїдуть в Україну наступного тижня,

– сказав він.

Глава США також підкреслив, що країна також наразі прагне покращити протиповітряну оборону нашої держави. Зокрема, для того, щоб захистити критичну інфраструктуру України.

"Це необхідно, щоб захистити Україну у найтемніші та найхолодніші дні", – наголосив Байден.

Він також розповів, що США передадуть Україні зенітні ракети Hawk, з постійним постачанням цих ракет та інших систем щомісяця упродовж зими.

Згодом на сайті міністерства оборони США зазначили, що це буде пакет на суму 325 мільйонів доларів.

У новому пакеті США Україні містяться такі позиції:

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру 50 для протидії безпілотним літальним системам;

155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM;

артилерійські снаряди калібру 105 міліметрів;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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