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Щоб прозвучав у Москві переможний український гімн, – Кличко побажав перемоги Усику

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Щоб прозвучав у Москві переможний український гімн, – Кличко побажав перемоги Усику

Мер Києва та колишній боксер Віталій Кличко напередодні бою українця Олександра Усика проти росіянина Мурата Гассієва у Москві підтримав співвітчизника.

Легенда боксу (екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBC і за версією видання The Ring, "вічний" чемпіон WBC Віталій Кличко був внесений до Зали слави боксу) написав слава підтримки в адрес Усика.

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"Сьогодні Олександру Усику треба отримати перемогу. Як ніколи... Ми всі розуміємо, наскільки складним буде цей поєдинок. Перш за все – психологічно. Для нього це – найважливіший бій в кар‘єрі. Адже йдеться про пояси WBC, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного чемпіона світу та кубок Муххамеда Алі. Бажаю Олександру Усику витримати тиск і атмосферу навколо, перемогти беззаперечно! Щоб прозвучав у Москві переможний український гімн і піднявся український прапор. Як це було в 2013 році, коли Володимир Кличко переміг у поєдинку з Олександром Повєткіним. Сашко, ми тримаємо кулаки і очікуємо на перемогу! Удачі", – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що на кону поєдинку – чемпіонські титули WBA, WBC, WBO, IBF, пояс журналу The Ring і кубок Мохаммеда Алі, а також чек на 10 мільйонів доларів. Бій відбудеться у Москві у суботу, 21 липня. Початок о 21:00.

 

 

Теги: Усик – Гассієв Олександр Усик Новини спорту Бокс Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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