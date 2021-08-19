Щойно світ визнає уряд "Талібану" – Афганістану кінець, – режисерка Карімі

Режисерка Сахра Карімі переконана: якщо міжнародна спільнота визнає "Талібан", Афганістану настане кінець. За словами мисткині, терористи наразі діють м'яко, бо намагаються добитися цього визнання.

Карімі наголосила, що реальність – зовсім інша, аніж у заявах бойовиків. Насправді терористи вже диктують свої правила.

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Карімі втратила віру у світову спільноту

Режисерка визнає, що більшість проблем Афганістану – це афганці. Однак частиною проблеми є також дії країн Заходу.

Вони допомогли Афганістану відбудуватися, але не цінували власних зусиль на цій землі. У протилежному випадку, переконана Карімі, вони так легко не здалися б.

За словами мисткині, якщо війська вже збиралися виводити з Афганістану, не варто було так гучно про це оголошувати.

"Чому б не йти поступово, не привертаючи до цього уваги? Я більше не вірю в міжнародну спільноту – вони мовчали", – наголосила Карімі.

Водночас дещо світова спільнота ще може зробити – не визнати уряд терористів.

Міжнародна спільнота не повинна визнавати "Талібан". Варто їм визнати уряд талібів – Афганістану кінець,

– заявила Карімі.

Як таліби руйнують в Афганістані шкільне життя

Режисерка розповіла, що у пабліку для журналістів поділилися вказівками, які таліби підготували для школярок.

До 4 класу учениці можуть ще ходити у хіджабі, однак надалі зобов'язані носити бурку. Окрім того, терористи заборонили дівчатам навчатися разом з хлопцями.

Також вчительки більше не мають права навчати учнів, вчителі – учениць.

За словами Карімі, тепер в Афганістані все, наче у Саудівській Аравії. Водночас парадокс полягає у тому, що там з кожним роком жінкам надають все більше прав. Таліби ж робитимуть усе навпаки.

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Евакуація Сахри Карімі: головне

Наразі Сахра Карімі перебуває в Україні. Туди її евакуювали з Афганістану після того, як країну захопили таліби.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив: українська сторона відгукнулася на допис з проханням про евакуацію, який режисерка залишила у соцмережі.

Водночас на український літак Карімі не змогла сісти через тисняву в аеропорту. В останню мить мисткиню забрав військовий турецький борт.

За словами Кулеби, це була спецоперація з паролями, яку можна схарактеризувати як "справжнє кіно".

Український політик подякував турецьким партнерам за допомогу та наголосив – жінку евакуювали в результаті складної окремої операції.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що мисткиня та інші люди, які прилетіли до Києва українським літаком, пережили у Кабулі справжнє пекло.

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