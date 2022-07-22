Окупанти хочуть ввести в школах Маріуполя лише три предмети: Андрющенко назвав причини

У Маріуполі російські окупанти плануються відкрити всього 4 школи, де викладатимуть дітям тільки 3 предмети.

Здебільшого це повʼязано з адоптацією до російської освіти, адже є певні проблеми. Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. ​

Важливо Деблокада захисників Маріуполя: військовий розповів, що побачив у бункері "Азовсталі"

Перша проблема окупантів

За його словами, діти не розуміють російських слів. Вони сприймають побутову мову, проте не терміни з математики, фізики чи хімії. Там дітям взагалі незрозуміло про що йдеться.

Друга проблема

Петро Андрющенко зазначив, що окупанти стикаються з проблемою, коли викладають історію України підліткам з 12 – 13 років і старше. Їм розповідають, що Мазепа зрадник, Бандера взагалі це щось страшне, а росія молодець. Проте в цей момент натикаються на "скляні очі" наших дітей, які взагалі не розуміють про що йдеться, бо вони зрощені на правдивій історії.

"Основа маріупольського спротиву. Я про листівки та написи – це саме підлітки. Це люди, які народилися і виросли вже в Україні, а не за часів Радянського союзу", – повідомив радник мера Маріуполя.

Він додав, що це дійсно дуже складно зараз дітей переконати в те, що "біле стало раптом чорним".

Дивіться відео: окупанти закривають Маріуполь

Останні новини щодо Маріуполя