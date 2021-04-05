Шлях України в НАТО пролягає через Чорне море, – Верещук

НАТО може бути зацікавленим у співпраці з Україною через Чорноморське узбережжя та Крим. Відтак нашій країні треба розвивати військову інфраструктуру біля Чорного моря і його сумісність з силами Альянсу.

Таку думку висловила депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Допис у фейсбуці вона опублікувала 4 квітня, до Дня створення НАТО.

Зверніть увагу НАТО на своїй офіційній сторінці у Twitter розповіло про Україну

Наш шлях до НАТО пролягає через Чорне море, – Верещук

Вона розповіла, що займалася проблематикою НАТО та Чорноморського регіону ще до депутатства в рамках Центру Балтійсько-Чорноморських досліджень.

За її словами, в майбутньому північне узбережжя Чорного моря буде зоною геополітичних зіткнень. І важливість цього регіону зростатиме, як будуть загострюватися відносини між Заходом та Росією:

у Європі;

на Балканах;

на Близькому Сході;

в Закавказзі.

Наш шлях до НАТО пролягає через Чорне море,

– наголосила Ірина Верещук.

І відзначила, Україні треба прискорено розвивати військову інфраструктуру Чорноморського узбережжя та його сумісність із силами Альянсу: військово-морську інфраструктуру, протиповітряні, протиракетні та протикорабельні системи.

Депутатка підкреслила, що нашій країні слід збільшити кількість офіцерів ВМС, які проходять підготовку в країнах НАТО. Зокрема у Великій Британії. "Бо поряд із США, саме англійці є найкращими вчителями у протистоянні Росії в Чорному морі", – пояснила вона.

На її думку, роль нашого Чорноморського узбережжя як платформи геополітичного стримування Росії може стати важливим фактором як в реалізації євроатлантичного курсу України, так і в поверненні Криму.

Відносини України з НАТО: останні новини