На Сході українські військові відбили 9 атак та знищили 130 окупантів

Українські військові успішно відбивають атаки росіян на Сході. Нещодавно вони знищили приблизно 130 рашистів.

Про це 13 травня розповіли в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

До теми В Україні знищено російських офіцерів, які брали участь у "миротворчій" місії в Придністров'ї

"Протягом доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, нанесли вогневе ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади псевдореспубліки", – розповіли військові.

Росіяни зазнали таких втрат:

приблизно 130 солдатів;

2 танки;

1 бронетранспортер;

5 бойових машин піхоти;

1 бойову машину десанту;

2 міномети;

2 автомобілі;

2 безпілотники.

Нове страшне місце для росіян

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації, в регіоні з'явилося місце, яке за епічністю перевершує Чорнобаївку. Мовиться про Білогорівку. Окупанти постійно намагаються прокласти понтонну переправу через Сіверський Донець, хоч там знищили майже 90 одиниць техніки та спалили безліч росіян.

Крім цього, нацгвардійцям вдалось навіть ліквідувати катер. Серед окупантів вже ширяться чутки про небезпеку Білогорівки. Про це мовиться в перехоплених розмовах.

Зауважте Бійці 80 бригади знищили російську БТГ під час спроби переправи

Ще одна втрата для окупантів

Військові протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ знищили російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". Він шукав танки та іншу броньовану техніку в умовах активної вогневої протидії та намагався знищити їх. Десантники додали, що вертоліт може знищувати малошвидкісні повітряні цілі та живу силу.

Може зацікавити – Гайдай про окупантів на Луганщині: дивіться відео

Втрати російських загарбників: останні новини