На Сході ворог 5 разів йшов в атаку: ЗСУ ліквідували 250 окупантів і багато техніки

Збройні Сили України продовжують могутньо стримувати російські війська в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 11 травня, загарбники здійснили 5 атак.

У повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" зазначили, що українська артилерія наносила потужні вогневі ураження по скупченню особового складу та техніки противника.

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Зокрема, українські бійці знищили склад з боєприпасами та спостережний пост окупантів.

Втрати ворога складають:

особовий склад – до 250 осіб

танки – 6

БМП – 1

БТР – 2

ББМ – 2

АТТ – 7

Захисники та захисниці професійно воюють та знищують російські війська та ворожу техніку.

Втрати росіян у війні проти України станом на 11 травня

Щодня вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про свіжі загальні втрати ворога. Сьогодні стало відомо, що українські воїни відправили на той світ, а точніше у пекло, вже 26 350 загарбників.

Варто ще перелічити втрати росіян у техніці. Їх станом на 11 травня доволі багато:

танків – 1187 одиниць;

бойових броньованих машин – 2856 одиниць;

артилерійських систем – 528 одиниць;

РСЗВ – 185 одиниць;

засобів ППО – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 160 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 одиниць;

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 12 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 одиниць;

спеціальної техніки – 41 одиниця.

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