На Сході ворог 5 разів йшов в атаку: ЗСУ ліквідували 250 окупантів і багато техніки
Збройні Сили України продовжують могутньо стримувати російські війська в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 11 травня, загарбники здійснили 5 атак.
У повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" зазначили, що українська артилерія наносила потужні вогневі ураження по скупченню особового складу та техніки противника.
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Зокрема, українські бійці знищили склад з боєприпасами та спостережний пост окупантів.
Втрати ворога складають:
- особовий склад – до 250 осіб
- танки – 6
- БМП – 1
- БТР – 2
- ББМ – 2
- АТТ – 7
Захисники та захисниці професійно воюють та знищують російські війська та ворожу техніку.
Втрати росіян у війні проти України станом на 11 травня
Щодня вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про свіжі загальні втрати ворога. Сьогодні стало відомо, що українські воїни відправили на той світ, а точніше у пекло, вже 26 350 загарбників.
Варто ще перелічити втрати росіян у техніці. Їх станом на 11 травня доволі багато:
- танків – 1187 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2856 одиниць;
- артилерійських систем – 528 одиниць;
- РСЗВ – 185 одиниць;
- засобів ППО – 87 одиниць;
- літаків – 199 одиниць;
- гелікоптерів – 160 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 одиниць;
- крилатих ракет – 94 одиниці;
- кораблів – 12 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 одиниць;
- спеціальної техніки – 41 одиниця.
Останні новини про професіоналізм Збройних Сил України у знищенні ворожої техніки:
- 79 окрема десантно-штурмова бригада показала красномовне відео, у якому миколаївські воїни знищили російську техніку разом з окупантами.
- Вчора, 10 травня, 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ за допомогою ПЗРК Stinger збила ударний вертоліт Мі-24, один із найдорожчих у світі. Його вартість оцінюють у понад 35 мільйонів доларів.
- Понад 90 ворожих цілей на півдні України вразили українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ протягом 10 травня.
- Могутні воїни ЗСУ нищать не лише рядових російських окупантів, а й офіцерів та навіть найвище командування ворога. Американська розвідка повідомляє, що українцям вдалося вбити від 8 до 10 російських генералів. Про це повідомив глава Управління оборонної розвідки США Скотт Берр'єр.
- Військовослужбовці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка змогли ліквідувати російську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" – смертоносну машину, яка здатна завдавати ударів здалеку.
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