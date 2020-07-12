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Протести у Харкові

У Харкові співробітники метрополітену вимагають виплатити їм зарплати. Понад пів сотні машиністів зібралися на платформі з заявою до керівництва. Річ у тім, що на комунальному підприємстві з березня не виплачують зарплати або дають лиш по кілька відсотків від заробленого.

Працівників метро змушують агітувати за Кернеса: дивіться відео

Луганщина у вогні

Україна отримала гарантії безпеки від окупантів для гасіння пожеж в Луганській області. Наразі в ДСНС кажуть, що локалізували усі осередки займання. Однак десятки людей вже ніколи не зможуть повернутися у свої будинки.

Дивіться відео про наслідки масштабних лісових пожеж на Луганщині:

Повернення українців з Албанії та Єгипту

З 5 країн, куди можуть полетіти українці, 3 все ще залишаються у "червоній" зоні. Лише Туреччина і Хорватія перебувають у "зеленій". Повернувшись додому з Албанії, Чорногорії та Єгипту, туристам слід відбути 2 тижні на карантині. Скоротити цей термін можна, здавши тест на COVID-19.

Розповіді українців, які повернулися з країн "червоної зони": дивіться відео

Коломойський атакує НАБУ

НАБУ ризикує залишитися без голови: вкотре "захиталося крісло" під Артемом Ситником. КСУ розпочав розгляд провадження про його призначення. Таку каргу подали 52 народні депутати, очолює їх одіозний "слуга народу" Олександр Дубінський із так званої групи Коломойського.

Що загрожує Україні, якщо Ситника відправлять у відставку: дивіться відео

Райвідділ Харкова може стати зіркою серіалу

Ексслідчий, а зараз адвокат із Німеччини Олександр Чумаков видав книгу про лихі 1990-ті роки. Впродовж року за нею екранізують серію фільмів. Вже пройшли перші кастинги, долучити до зйомок мають і кількох українських зірок кіно. Зніматимуть все за спонсорські кошти.