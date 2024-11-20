Ізоляція Путіна – зброя проти нього, канцлер не отримав нічого, – Зеленський про дзвінок Шольца

Володимир Зеленський сказав, що він знав, що Олаф Шольц збирається дзвонити Путіну. Уже після цієї телефонної розмови канцлер Німеччини не отримав жодної нової інформації від російського президента.

Також цей дзвінок дав зрозуміти Путіну, що він неізольований. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю українського лідера телеканалу Fox News.

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Що сказав Зеленський про дзвінок Шольца до Путіна

Володимир Зеленський наголосив, що він зустрічався з Олафом Шольцом і той казав йому, що збирається подзвонити Владіміру Путіну.

Я сказав йому (Шольцу – 24 Канал), що, на мою думку, це дійсно "скринька Пандори". Ізоляція Путіна – це також тиск на нього, ми боремося не лише зброєю, а й за допомогою дипломатії. Дипломатія дуже важлива і лише вона може закінчити цю війну,

– підкреслив президент України.

На питання журналіста про те, як можна мати дипломатію, не розмовляючи з іншою стороною, Зеленський зауважив, що треба розмовляти, але після того, як буде відомо, що буде скоро.

"Що канцлер (Німеччини Олаф Шольц – 24 Канал) отримав після телефонного дзвінка? Нічого, нічого нового", – зауважив глава держави.

Зеленський також наголосив, що розвідка західних країн має контакт з Росією протягом цієї війни. Він заявив, що, хоча розвідувальні служби Європи та США підтримують контакти з Росією, така взаємодія підриває зусилля, спрямовані на політичну ізоляцію президента Володимира Путіна.

Зеленський підкреслив, що визнання Путіна легітимним лідером суперечитиме світовій позиції щодо його дій і зруйнує його ізоляцію.

До слова, раніше Володимир Зеленський говорив, що деякі світові політики використовують Україну з корисливою метою, ймовірно, натякаючи на дзвінок Олафа Шольца до Путіна. За словами президента, деякі європейські лідери думають про можливість виграти якісь вибори чи щось на кшталт цього.