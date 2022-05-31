Шольц хоче створити у Німеччині найбільшу армію в Європі
Джерело:Spiegel
Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, щоб німецька армія була найбільшою в Європі серед країн НАТО. Він уже навіть пообіцяв це мешканцям країни.
Олаф Шольц очікує, що узгоджений спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро значно зміцнить збройні сили Німеччини.
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Шольц хоче зробити німецьку армію найсильнішою в Європі
На його думку, новий спеціальний фонд зробить Німеччину найсильнішою країною НАТО в Європі, що значно посилить безпеку Німеччини та її союзників.
Німеччина скоро матиме найбільшу регулярну армію в Європі в рамках НАТО,
– заявив Шольц.
Також канцлер Німеччини заявив, що не розуміє критику в свій бік через відсутність військової підтримки України. Він сказав, що Німеччина вже поставила деяку зброю, і надалі постачатиме ще більше важкого озброєння.
Натомість раніше, коментуючи питання надання Україні важкого озброєння, Олаф Шольц заявляв, що "завжди йде в ногу з партнерами по НАТО", а підтримка України була "тісно скоординована з нашими партнерами та союзниками". Оскільки країни НАТО не надають Україні танки західного зразка, тож їх та бронетранспортери відмовилась надати й Німеччина.
Як Німеччина допомагає Україні:
- Німеччина надасть Україні грантову допомогу у розмірі мільярд євро. Також в країні запевняють, що наразі українські військові навчаються вправлятись з німецькими гаубицями Panzerhaubitze 2000, які поїдуть на фронт.
- Натомість ЗМІ пишуть, що Німеччина не дуже поспішає надавати Україні допомогу. Відповідаючи на ці закиди ЗМІ, міністр економіки Роберт Габек пояснив, що вони не можуть виконати всі побажання.
- Впродовж 30 березня – 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Ці партії вміщали лише невеликі пристрої. Перша – запчастини для кулеметів, запальники, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, заряди вибухівки і міни. Друга партія – 3 000 протитанкових мін, 1 600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.
- Зауважимо, що в липні Німеччина повинна передати Україні зенітні самохідні установки Gepard та боєприпаси до них.
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