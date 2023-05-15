Сподіваємося почути й від Ізраїлю: "Слава Україні" від Шольца вразило усіх
Європа все більше консолідується разом з Україною у спільній боротьбі проти агресора, і мовиться не лише про фінансову та військову допомогу, а й моральну та ідеологічну. Так на церемонії вручення премії Карла Великого, яку отримав Володимир Зеленський, канцлер Німеччини у Олаф Шольц заговорив українською і сказав "Україна — це Європа" і "Слава Україні!".
Це гарний знак, який може підштовхнути інші країни, що досі вагаюся із серйозною військовою допомогою все ж діяти на боці України. Про це 24 Каналу розповів політолог Максим Ялі.
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Ялі зауважив, що семантика самого вислову "Слава Україні! Героям слава!" зараз змінилася. Тепер відгукуються на цю фразу не лише мільйони українців, а й європейці.
Це своєрідний тренд, це лозунг цієї війни. Ці слова вже знають по всьому світу. Навіть ті, хто не знає, звідки вони з'явилися. Це інший контекст саме війни 21 століття,
– прокоментував політолог.
Війна змінила Європу
Ця війна змінила багато сенсів в усвідомленні європейців. Тепер навіть канцлер Німеччини вигукує фразу на підтримку України та всього нашого народу.
Очікуємо, скоро сподіваємося і в Ізраїлі почнуть відгукуватися цим відомим у всьому світі гаслом українських військ, українського народу у боротьбі з окупантами,
– сказав Ялі.
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Що відомо про допомогу Україні від Ізраїлю
- Ізраїль допомагає Україні, однак неофіційно і не оголошує про це. Наприклад, він погодив продаж Україні систем захисту від іранських "Шахідів". Однак на офіційних джерелах про це практично немає інформації.
- Зауважимо, що про можливу допомогу Україні Ізраїль почав говорити лише взимку 2023 року. До цього влада наполягала на винятково гуманітарній допомозі.
- Також відомо, що Україна почала отримувати ізраїльські системи з виявлення ракет. Так Україна зможе рідше чути повітряну тривогу, а Повітряні сили точніше виявлятимуть реальні загрози. Зараз система пройшла тестування в Києві, тепер нею оснащуватимуть інші регіони України.