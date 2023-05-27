Шольц планує зателефонувати Путіну: політолог пояснив мету канцлера Німеччини

За понад рік повномасштабного вторгнення в Україну, Росія втратила практично усі дипломатичні зв'язки із цивілізованим світом. Тепер Владімір Путін може похизуватися хіба що зустрічами з представниками африканських країн або самопроголошеними президентами, такими як Алєксандр Лукашенко.

Однак Європа досі шукає шляхи тиску на Росію, але робить це в дещо інший спосіб. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський.

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Стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається провести телефонну розмову із Владіміром Путіним після довгої перерви у спілкуванні. Востаннє вони говорили телефоном 2 грудня 2022 року.

"Він демонструє те, що за відсутності інших каналів можна повернутися до попередніх каналів комунікації. Звісно, ця комунікація не буде про зелену енергетику і зняття санкцій тощо", – прокоментував Вігірінський.

Так Шольц показує, що він може самостійно, без посередників типу країн Глобального Півдня, Африки чи Китаю спілкуватися напряму з Путіним.

Росії потрібний посередник

На переконання політолога, безглузді заяви Ангели Меркель та Франка-Вальтера Штайнмаєра про те, що Мінські угоди були підписані, аби Україна виграла більше часу перед війною, Росія використала на свою користь. Мовляв, як вона тепер може довіряти європейським країнам, якщо виявляється, що вони системно протягом кількох років дурили її.

З одного боку, Шольц має можливість зателефонувати в Кремль, але з іншого – там можуть відповісти, що Путін не може розмовляти з ним. Через це, наприклад, не можуть відбутися і розмови лідерів США та Китаю, адже китайська сторона постійно уникає подібних комунікацій.

Тепер Росія вирішила віддатися на волю Китаю, який як старший брат міг би вести переговори із Заходом, переконаний Вігірінський.

Після критичної кількості санкційних пакетів і повного розриву економічних зв'язків з Росією Заходу важко буде вже знайти щось, аби шантажувати чи пропонувати їй.

Тому Китай як посередники є більш виграшним і для Росії, і для Європи, ніж безпосередні двосторонні комунікації, при яких дуже високі політичні ризики. Якщо Росія це може повернути на свій бік, мовляв, Європа прогнулась, то для Заходу це репутаційно дуже важкий кейс,

– резюмував Вігірінський.

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