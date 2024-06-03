Захищатимемо кожен сантиметр НАТО: Шольц надіслав попередження Путіну

Лідер Німеччини вважає, що загроза з боку Росії для країн Європи нікуди не зникне. Олаф Шольц висловив рішучість захищати своїх союзників, зокрема, йдеться про країни Балтії та Польщу.

Російському диктатору варто стримати власні "територіальні апетити". Про це йшлося у виступі Шольца на Східнонімецькому економічному форумі в місті Бад-Заров у землі Бранденбург, що відбувся 2 червня.

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НАТО своїх не кидає

Глава німецького уряду наголосив на єдності Альянсу та на готовності, зокрема, його країни виконати зобов'язання перед членами НАТО.

Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від нападів,

– заявив Шольц.

Так, канцлер розповів, що Німеччина разом із союзниками ще минулого року вирішили розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії, а в майбутньому розмістити там на постійній основі цілу бригаду. На такий крок Берлін наважується вперше, підкреслив Шольц.

: На Заході та в Києві не виключають, що у разі успіху окупантів в Україні наступними цілями російської агресії можуть стати саме країни Балтії. Нещодавно, Москва вдалася до провокації 21 травня на сайті російського уряду з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Згодом Естонія повідомила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва.

Слід зауважити, що у німецького політика не залишилося ілюзій щодо Росії. Він висловив впевненість, що загроза від неї ще зберігатиметься. Крім того, урядовець дійшов висновку, що дипломатія може мати успіх лише з позиції сили.

Удари зброєю Заходу по Росії: що думає Шольц