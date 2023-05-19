Шойгу нібито побував на Запорізькому напрямку: на відео – жодного доказу

Російська влада продовжує показувати своїм громадянам, що їхня "спеціальна військова операція" нібито йде за планом. Так, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вирішив "відвідати" своє військо на Запорізькому напрямку.

Там він начебто проінспектував пункт управління росіян, а також вручив окупантам нагороди. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Шойгу нібито відвідав лінію фронту росіян на Запоріжжі

Пропагандисти зазначили, що очільник міноборони Росії "заслухав доповіді командувача угрупування "схід" та офіцерів штабу". Крім цього, Шойгу нібито "відзначив високу ефективність виявлення та ураження військової техніки та скупчень особового складу противника".

Також російський міністр оборони поставив завдання командирам "продовжувати активне ведення комплексної розвідки для завчасного розкриття планів противника". Він також попрохав "створити умови для безпечного розміщення росіян на фронті".

Наостанок Сєргєй Шойгу подякував військовослужбовцям за "виконання завдань у зоні спеціальної військової операції" і вручив їм російські медалі, ордени та відзнаки.

Попри таку помпезність та сміливість, користувачі мережі не зовсім оцінили зусилля Шойгу. Вони зазначили, що відео є "постановним" та насправді очільник міноборони Росії "нікуди не їздив".

Конфлікт між Шойгу та Пригожиним: що відомо

Ватажок ПВК "Вагнера" останнім часом підвищує градус напруги щодо війни в Україні. Він скаржиться, що регулярні війська Росії втікають з позицій у Бахмуті, оголюючи фланги. Натомість вагнерівці – буквально закінчуються.

Передумовою для цього були заяви Пригожина про так званий "снарядний голод" та нарікання на Шойгу особисто.

Крім цього, Євгєній Пригожин запросив Шойгу у Бахмут "оцінити ситуацію". Він скаржиться, що ЗСУ здійснили низку успішних контратак.

Міністерство оборони Росії не вказало дати, коли саме Шойгу відвідав Запорізький напрямок. Окрім цього відео, немає жодних доказів про те, що очільник міноборони дійсно приїжджав на фронт, а подібні ролики могли зняти навіть у російському тилу.