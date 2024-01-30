Шойгу вляпався: на росТВ "засвітили" стратегічний об`єкт – завод ракет "Калібр"
Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу навідався на завод, який виробляє ракети "Калібр". Після успішних ударів ЗСУ по військових об'єктах на території Росії, таке рішення є дуже необачним.
Шойгу провів інспекцію на заводі та наказав інтенсифікувати виробництво ракет, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що нещодавно у партизанському русі "Атеш" виявили та опублікували координати складу "Калібрів" у Севастополі.
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Нова ціль для спецслужб
Міністр оборони Росії відвідав завод з виробництва "Калібрів" у Єкатеринбурзі. Відомо, що Сєргєй Шойгу разом з іншими представниками оборонного відомства побував на Конструкторському бюро "Новатор". Як виявилось, кількість "Калібрів" у Росії суттєво зменшилась, через що віддали наказ активізувати виробництво.
У російських ЗМІ повідомили, що Машинобудівний завод імені М.І. Калініна (МЗІК) та ОКБ "Новатор" працюють у три зміни. Однак у 2024 році вони мають працювати ще наполегливіше, аби збільшити виробництво "Калібрів" та "Іскандерів", яких, очевидно, зараз бракує.
Шойгу доповіли, що виробництво крилатих ракет морського базування "Калібр", попри збільшення плану вдвічі, підприємство, мовляв, вже виконало на 17%.
Однак цікавим навіть є не цей факт. Вороже міністерство оборони фактично "засвітило" стратегічний об'єкт Росії, ймовірно, зовсім не думаючи про можливі наслідки. А вони можуть бути дуже неприємними для країни-агресорки. Здається, Шойгу занадто рано забув про "бавовну" в Усть-Лузі, де від безпілотників дуже серйозно постраждав морський торговельний порт.
Сподіваємось, що невдовзі новини про "бавовну" на заводі з виробництва "Калібрів" ряснітимуть у російських і не лише ЗМІ.
Вибухи у Росії: останні новини
- Вранці 30 січня росіяни жалілись на масовану атаку безпілотників. За словами очевидців, дрони долетіли до Тули та Калуги, відстань до яких, зауважимо, понад 600 кілометрів. Міноборони Росії заявило, що ППО начебто збило 21 безпілотник над Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою та Тульською областями.
- Ефективно відпрацювали дрони по нафтопереробному заводі у російському курортному місті Туапсе. Після ударів 24 січня Туапсинський НПЗ зупинив свою роботу, зокрема мовиться про перероблювання нафти. Найімовірніше, відновити виробництво нафтопродуктів не вдасться швидко.
- Вночі 21 січня безпілотники атакували морський торговельний порт в Усть-Лузі Ленінградської області. Джерела 24 Каналу підтвердили, що це була успішна операція СБУ. Пожежу у порту не могли загасити два дні. Найбільше від удару постраждав вугільний термінал "Новатек". Цікаво відзначити, що ці удари призвели до скорочення експорту нафти з Росії.