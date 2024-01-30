Шойгу вляпався: на росТВ "засвітили" стратегічний об`єкт – завод ракет "Калібр"

Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу навідався на завод, який виробляє ракети "Калібр". Після успішних ударів ЗСУ по військових об'єктах на території Росії, таке рішення є дуже необачним.

Шойгу провів інспекцію на заводі та наказав інтенсифікувати виробництво ракет, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що нещодавно у партизанському русі "Атеш" виявили та опублікували координати складу "Калібрів" у Севастополі.

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Нова ціль для спецслужб

Міністр оборони Росії відвідав завод з виробництва "Калібрів" у Єкатеринбурзі. Відомо, що Сєргєй Шойгу разом з іншими представниками оборонного відомства побував на Конструкторському бюро "Новатор". Як виявилось, кількість "Калібрів" у Росії суттєво зменшилась, через що віддали наказ активізувати виробництво.

У російських ЗМІ повідомили, що Машинобудівний завод імені М.І. Калініна (МЗІК) та ОКБ "Новатор" працюють у три зміни. Однак у 2024 році вони мають працювати ще наполегливіше, аби збільшити виробництво "Калібрів" та "Іскандерів", яких, очевидно, зараз бракує.

Востаннє росіяни застосовували "Калібри" для атак по Україні під час масованого обстрілу 2 січня. Тоді окупанти випустили 3 ракети цього типу. До цього використання "Калібрів" фіксували аж пів року тому – 13 липня 2023 року.

Шойгу доповіли, що виробництво крилатих ракет морського базування "Калібр", попри збільшення плану вдвічі, підприємство, мовляв, вже виконало на 17%.

Однак цікавим навіть є не цей факт. Вороже міністерство оборони фактично "засвітило" стратегічний об'єкт Росії, ймовірно, зовсім не думаючи про можливі наслідки. А вони можуть бути дуже неприємними для країни-агресорки. Здається, Шойгу занадто рано забув про "бавовну" в Усть-Лузі, де від безпілотників дуже серйозно постраждав морський торговельний порт.

Сподіваємось, що невдовзі новини про "бавовну" на заводі з виробництва "Калібрів" ряснітимуть у російських і не лише ЗМІ.

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