"Пригожину світить 15 років": в Росії забороняють індивідуальну діяльність ПВК

Міноборони Росії хоче підпорядкувати всі "добровольчі загони", які воюють на фронті. Це стосується зокрема й ПВК "Вагнера". Проте Євгеній Пригожин відмовляється підписувати контракт з відомством Сєргєя Шойгу.

Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що здивований діями Шойгу, який чекав 15 місяців війни, щоб нарешті розв'язати питання з "добровольцями", що воюють в Україні.

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Повний бардак

Він наголосив, що відповідно до російського законодавства в країні-агресорці не може існувати жодних приватних військових компаній. Адже в Кримінальному кодексі Росії вказано на пряму заборону на їхнє існування. Це є кримінальним злочином і карається 359 статтею Кримінального кодексу: 7 років – за створення такого формування та 8 років – за участь в ньому.

Тому Пригожин сам собі "наговорив" вже на 15 років, а також всім своїм вагнерівцям. ПВК Пригожина з точки зору російського законодавства є справжньою бандою – незаконним військовим формуванням,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Така ситуація, коли Пригожин зі своїм ПВК "Вагнера" вчинив повне безладдя на фронті, не могла вже довше тривати.

Куди дивилась головна військова прокуратура, ФСБ, Владімір Путін, тому що був повний бардак з цими ПВК. Проте може й добре, що він був, інакше, росіяни, можливо, воювали трошки ефективніше,

– припустив Жирнов.

Тому в минулому році держдума Росії ухвалила закон про військовий обов'язок і зокрема закон про "добровольчі формування", які мали увійти до складу збройних сил країни-агресорки.

І нарешті до Шойгу дійшло, що міноборони має підписати контракти з бійцями створених відповідно до цього закону "добровольчими загонами".

Сергій Жирнов прокоментував небажання Пригожина підкорятися Шойгу: дивіться відео

Це внутрішньополітична війна в Росії

Тепер, коли Пригожин відмовляється підписувати контракт з міноборони, проти нього мала б бути порушена кримінальна справа про створення та участь в незаконному військовому формуванні. Відповідно усіх вагнерівців мали б повернути за грати, звідки їх взяли. Та й ще разом з їхнім ватажком Пригожиним, який відсидів майже 10 років.

"Однак треба розуміти, що це й ще внутрішньополітична війна в Росії. Адже Пригожин має політичні амбіції і поводить себе відповідно. Але передбачити, чим це закінчиться неможливо. В Росії бардак, а Путін нічого не контролює – сидить в бункері і мовчить. А нам залишається за усіма цими розбірками спостерігати", – зауважив Сергій Жирнов.

Більше про конфлікт Пригожина та міноборони Росії

Міністр оборони Росії Шойгу підписав наказ, який зобов'язує "добровольчі загони", що воюють на фронті до 1 липня підписати контракт з його відомством. Це стосується насамперед ПВК "Вагнера", власником якого є Пригожин.

В країні-агресорці вважається, що цей закон має нібито надати правового статусу добровольчим формуванням, а також створити єдиний підхід в організації комплексного забезпечення та виконання завдань. Також окремі добровольці матимуть можливість укласти контракти як з військовими формуваннями, так і з міноборони.

Водночас Пригожин заявив, що вагнерівці не будуть виконувати цей наказ. Він вважає, що закон стосується винятково на співробітників та військовослужбовців міноборони. Ба більше, він зазначив, що військові російської армії є неефективними на відміну від його найманців. Крім того, через цей наказ ПВК "Вагнера" може залишитись без боєприпасів.

Також Пригожин вказав Шойгу, що його ПВК підпорядковується безпосередньо "верховному головнокомандувачу" Путіну.

Черговий конфлікт Шойгу та Пригожина прокоментував терорист Ігор Гіркін. Він виступив проти того, щоб ПВК "Вагнера" приєдналась до російської армії. На його думку, найманцям не місце на фронті, і вони можуть воювати лише за кордоном. Проте він вважає, якщо цього не зробити, можна незабаром спровокувати смуту.