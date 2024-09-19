Трошки оговтався, – Подоляк сказав, з чим пов'язане "повернення" Шойгу

Секретар російського радбезу Сєргєй Шойгу з'явився на публіці. Він відвідав Іран, Північну Корею і Сирію. Можна очікувати, що через кілька днів після цих поїздок збільшиться інтенсивність обстрілів України.

Ці країни передають Росії балістичні ракети, снаряди та інше озброєння. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що така допомога суттєво впливає на перебіг подій на Донецькому напрямку.

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Для чого Шойгу потрібен Путіну

Захід бачить, що Росія отримує допомогу від так званих "союзників", але досить спокійно на це реагує. Крім цього, візит в Сирію та КНДР став своєрідним поверненням для Сєргєя Шойгу.

Він трохи оговтався. Я так розумію, Путін повернувся до концепції шаманізму, тобто вони з шаманами періодично зустрічаються, а організатором цього процесу є Шойгу,

– сказав Михайло Подоляк.

Ймовірно, Шойгу гарантували, що він не буде нести відповідальність за величезну корупцію у своєму оточенні. Нагадаємо, що у Росії заарештували більше ніж 12 генералів, які мали тісні зв'язки з Шойгу.

Тому він заспокоївся і починає працювати над поповненням своєї кишені. Це дуже непогано,

– додав Подоляк.

Чи справді існує теорія "шамінізму"

За словами Подоляка, російський диктатор вже понад 15 років користується допомогою різних шаманів, старців, містиків. Це пояснює, чому Путін живе в настільки ілюзорному потойбічному світі.

Чому він себе так поводить? Це ж людина, яка не має базових знань, не має базового інтелекту, і свою інтуїцію, я з сарказмом говорю, будує саме на цих архаїчних конструкторах: шаманічних, зоофілічних, старообіцянських. І це вже не теорія, а практика,

– зауважив радник голови ОПУ.

Я це кажу з іронією, тому що це не має суттєвого впливу. Але коли ми говоримо про Шойгу, то маємо не забувати саме про цю складову. Про те, що він займається організацією такого дивного потойбічного світу для Путіна.