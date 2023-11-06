Путін не може зупинитися: що криється за останніми заявами про перемовини

Росія попри те, що намагається проводити наступальні дії, зокрема на Авдіївському напрямку, не полишає спроби розпочати мирні перемовини. Нещодавно міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що Кремль готовий до переговорів із Заходом щодо також й війни в Україні.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Владімір Путін готовий сісти за стіл перемовин, проте не може це зробити.

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Заради чого Путін продовжує війну

Очільник Кремля розпочав війну, щоб здобути перемогу й тим самим легітимізувати себе. Однак перемоги немає, росіяни зазнають великих втрат у війні, Росія отримала санкції, які хоронять її економіку.

Тоді заради чого Путін продовжує цю війну? Він воює, тому що не може собі дозволити зупинитися, а зупинитись у ситуації, коли перемоги й близько немає, означає поставити хрест на своїх перспективах усередині Росії,

– підкреслив політтехнолог.

Про що свідчать заяви Сєргєя Шойгу про готовність до перемовин: дивіться відео

Президент Росії не може сісти за стіл переговорів зараз, тому що це буде фіксацією його поразки. Тому він змушений продовжувати воювати в Україні.

"Усі намагаються вигадати кінцеву мету для Путіна у цій війні. Він ці цілі може вигадувати для тих, хто його підтримує. А у нього насправді може й не бути жодної мети", – зауважив Аббас Галлямов.

Росія продовжує говорити про перемовини

Глава російського міноборони Сєргєй Шойгу, виступаючи наприкінці жовтня на 10-му пекінському Сяншаньському форумі, заговорив про можливі переговори.

Він заявив, що Росія готова до перемовин із Заходом, проте якщо будуть створені "необхідні умови". За його словами, темою переговорів може бути "постконфліктне врегулювання української кризи" та "подальше співіснування із Заходом".

Також Шойгу торкнувся ядерної безпеки, зазначивши про необхідність встановлення "рівноправних відносин між усіма ядерними державами", які є постійними членами Ради безпеки ООН.

Раніше Путін – також під час візиту до Китаю – нафантазував про буцімто намір України вирішити військовий конфлікт за допомогою "мирних перемовин". Проте він зазначив, що перш ніж розпочати "переговори", Україні потрібно скасувати відповідне рішення РНБО. Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із Росією.