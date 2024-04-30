Шойгу заявив про нібито "збиті" ATACMS: Білий дім спростував байки Кремля
Путінський прислужник Сєргєй Шойгу заявив, що російські сили ППО начебто збили шість ракет ATACMS. Однак у Білому домі цю інформацію спростували.
У Білому домі заперечили заяви міністра оборони Росії про нібито ураження росіянами шести ракет ATACMS над Кримом цієї ночі. Про це заявив радник адміністрації президента США з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, передає 24 Канал.
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Не можуть підтвердити цю інформацію
Відповідаючи на прохання прокоментувати заяви з російського боку, радник Білого дому Джон Кірбі висловив заперечення заявам Сєргєя Шойгу про начебто ураження росіянами далекобійних ракет ATACMS, нібито запущених з українського боку.
Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS – ред.) була збита,
– заявив він.
Ба більше, Кірбі не уточнив, скільки саме ракет ATACMS Сполучені Штати Америки передали Україні. Однак американський посадовець зазначив, що їх була "значна кількість".
Що відомо про нічні вибухи у Криму: основне
- В ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму оголосили про ракетну небезпеку. Тривога лунала по всьому півострову. Згодом моніторингові канали повідомили про перші вибухи – й не лише у Криму.
- Неспокійною ніч була у Джанкої, Октябрському та Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних вибухів.
- Вже під ранок російські телеграм-канали заявили про ракетну атаку на Євпаторію, Гвардійське, Джанкой, Сімферополь та Красноперекопський район. Окремо вони зазначали, що ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США.
- Рух опору "Атеш" розповів, що їхні агенти серед військових збройних сил Росії повідомляють про 5 ударів по аеродрому Джанкой. Також за їхніми даними, є багато поранених та ліквідованих окупантів.
- За їхніми даними, було завдано комбінованого удару БпЛА та ракет по військових об'єктах. Агенти також повідомляли про вибухи у Генічеському та Червоногвардійському районах, а також у Сімферополі.