Шпигун-автор досьє на Трампа звітував про Україну для комерційних клієнтів, – Нуланд

Британський шпигун Кристофер Стіл, автор скандального досьє про російські зв’язки президента Дональда Трампа надавав подібну інформацію Державному департаменту в 2016 році.

Про це розповіла колишній високопосадовець Держдепу Вікторія Нуланд, в ефірі програми CBS "Обличчя нації", повідомляє "Голос Америки".

"Протягом кризи в Україні в 2014-2015 роках, Кріс Стіл мав ряд комерційних клієнтів, які замовляли у нього звіти про те, що відбувається в Росії і в Україні, що відбувалось між ними", – додала Нуланд.

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За її словами, Стіл мав друга в Держдепі і "він запропонував нам звіт безкоштовно, щоб ми могли також цим користуватись".

Це було одне з сотні джерел, які ми використовували, щоб зрозуміти, що відбувається,

– додала Нуланд.

Додамо, Стіл, за допомогою контактів в Росії, склав досьє, яке описує зусилля Путіна з розбудови стосунків з Трампом та його оточенням, щоб зібрати матеріал, який можна використовувати для шантажу.