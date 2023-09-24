Добре видно місця влучання ракет: з'явилися нові фото штабу флоту Росії у Севастополі

Україна атакувала штаб Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. У мережі все більше фото, які підтверджують удар та його погані наслідки для російських окупантів.

Власне, 22 вересня, було завдано удар по військовому об'єкту на території Криму. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що загинуло 9 загарбників, було поранено – 16. Важливо, що серед них є генерали – вони у важкому стані.

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Ураження російського штабу в Севастополі

З посиланням на сервіс Planet.com журналісти опублікували фото з ураженою будівлею штабу Чорноморського флоту ворожої держави. На ній добре видно місця, куди влучили українські ракети.



Який вигляд має штаб Чорноморського флоту після атаки / Фото "Радіо Свобода"

За словами аналітиків, ймовірно, наша держава завдала удару по Севастополю саме ракетами Storm Shadow. Це британські ракети типу "повітря – земля", які можуть влучати в цілі на відстані у понад 500 кілометрів.

Штаб Чорноморського флоту до та після атаки / Фото Planet.com

Зверніть увагу! Російське міноборони визнало атаку на цей військовий об'єкт та спершу навіть заявило про "одного загиблого".

Проте згодом в оборонному відомстві ворожої держави поспішили запевнити, що військовий не помер, а "зник безвісти".