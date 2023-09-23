Флот лише для парадів: як Кремль буде реагувати на удар по Севастополю

Росія не зможе втримати Крим під своїм контролем. А удар по штабу Чорноморському флоту – це лише початок.

Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський LIVE", російський опозиційний журналіст Сергій Асланян, зауваживши, що Чорноморський флот зараз є парадним та показовим.

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Його придумали для того, щоб "гардітса". Тому удар по штабу Чорноморського флоту – це ефективно та красиво.

Україна звільнить Крим

Як наголосив Асланян, Чорноморський флот є бутафорією. Попри це, він несе загрозу, але не здатен здійснювати якісь масштабні військові операції.

Після багатьох зусиль українських військових від Чорноморського флоту лишилася лише символіка. Особливо це демонструє удар по штабу.

Тут вияснилося, що туди може прилетіти все що завгодно. Якщо у вас об'єкт №1 не прикритий ніяк, то це означає, що у вас проблеми з ППО,

– зауважив Асланян.

До теми – дивіться розмову з Сергієм Асланяном на ютубі 24 Каналу

Удари по штабу Чорноморського флоту – це лише початок. Україна обов'язково вижене російських окупантів з Криму та повністю звільнить свою територію.

Вибухи в Криму: коротко