У Штатах на мітингу прихильників Трампа поліція затримала людей

19 вересня 2021 , 08:42

Джерело:

Департамент поліції

У США на мітинг зібрались прихильники Дональда Трампа. Вони вимагали звільнення тих, кого затримали за штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Мітингувальники зібрались на протест у Вашингтоні. Поліція повідомила про затриманих.

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У США під час мітингу затримали людей

Правоохоронці розповіли, що один з протестувальників мав зброю. 

Хтось вказав на схожий на пістолет предмет в руці у чоловіка в натовпі. Свідок повідомив офіцерові поліції, який затримав підозрюваного,
– повідомила поліція.

Згодом у поліції підтвердили, що чоловік справді мав пістолет. Окрім того, поліція арештувала двох людей за ордерами, виданими в Техасі. Ще одного – за порушення умов звільнення.

Загалом у поліції розповіли про 4 арештованих під час мітингу біля Капітолію. За інформацією правоохоронців, у протесті взяли участь орієнтовно 400 – 450 людей. 

Зверніть увагу! У липні 2021 року за штурм Капітолію оголосили перший вирок – Пола Ходжкінса на 8 місяців відправили у в'язницю.

Коротко про штурм Капітолію

Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Діана Квасневська