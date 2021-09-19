У Штатах на мітингу прихильників Трампа поліція затримала людей
Джерело:Департамент поліції
У США на мітинг зібрались прихильники Дональда Трампа. Вони вимагали звільнення тих, кого затримали за штурм Капітолію 6 січня 2021 року.
Мітингувальники зібрались на протест у Вашингтоні. Поліція повідомила про затриманих.
До теми Капітолій оточений вантажівками й поліцією: у США мітингують прихильники і противники Трампа
У США під час мітингу затримали людей
Правоохоронці розповіли, що один з протестувальників мав зброю.
Хтось вказав на схожий на пістолет предмет в руці у чоловіка в натовпі. Свідок повідомив офіцерові поліції, який затримав підозрюваного,
– повідомила поліція.
Згодом у поліції підтвердили, що чоловік справді мав пістолет. Окрім того, поліція арештувала двох людей за ордерами, виданими в Техасі. Ще одного – за порушення умов звільнення.
Загалом у поліції розповіли про 4 арештованих під час мітингу біля Капітолію. За інформацією правоохоронців, у протесті взяли участь орієнтовно 400 – 450 людей.Зверніть увагу! У липні 2021 року за штурм Капітолію оголосили перший вирок – Пола Ходжкінса на 8 місяців відправили у в'язницю.
Коротко про штурм Капітолію
- 6 січня 201 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій. У той день Джо Байдена мали оголосити переможцем президентських виборів.
- Проте Трамп закликав людей боротися за його перемогу. Політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.
- Внаслідок штурму загинули 4 прихильники Трампа та 1 поліцейський. Однак згодом ще 4 правоохоронці покінчили життя самогубством.