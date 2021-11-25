Штати хочуть виділити додаткову військову допомогу Україні, – Politico

Сенатори США заявили, що хочуть збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів. Ці гроші для Збройних сил України намагатимуться внести до бюджету США на 2022 рік.

Відповідну пропозицію озвучили два сенатори. Про це повідомило видання 24 листопада.

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Штати хочуть збільшити допомогу Україні на 50 мільйонів

Сенатори Роб Портман та Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 мільйонів,

– мовиться у повідомленні.

Вони запропонували поправку до бюджету США на 2022 рік. Так, мовиться про збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з 300 до 350 мільйонів доларів.

За даними видання, 125 мільйонів з цієї суми скерують "на закупівлю озброєнь вражаючої дії для стримування агресії Росії".

Я закликаю надати (Україні – 24 канал) допомогу у вигляді протиповітряних і протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози. Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну,

​– заявила Портман.

До речі, Штати також ведуть переговори з союзниками в Європі щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вдеруться в Україну.

Війська Росії біля українського кордону: коротко