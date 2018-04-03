Шторм в Одесі заподіяв нищівної шкоди декільком пляжам: фоторепортаж

Шторм, який пройшов 1 квітня, завдав відчутних втрат одеським пляжам. Хвилі досі б'ються об підпірні стіни на третині пляжів з 11-ї до 16-ї станцій Великого Фонтану.

Про це пише місцеве видання "Думська".

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Орендарі втратили дерев'яні настили, уламки яких розкидані на хвилях.



Видання зазначає, що з цією проблемою стикаються вже неодноразово. Проте керівництво Одеси не поспішає її вирішувати.

Відомо, що проблемні місця просто закидають гранітними валунами, замість того, щоб відновлювати берегоукріплювальні споруди і намивати пісок. Через що загальна кількість пляжів стрімко тане разом з піском.

До слова, частину Охтирки на Сумщині підтопило, на допомогу населенню підняли весь особовий склад місцевої поліції. Правоохоронці на плавзасобах патрулюють, доправляють людей у безпечне місце та підтримують на вулицях міста громадський порядок.