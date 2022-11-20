Окупанти хотіли прорватися біля Бахмута – тепер не мають ні танка, ні екіпажу: пекельне відео

Однією з найгарячіших точок на фронті є Бахмут на Донеччині. Російські окупанти не можуть прорвати оборону українських захисників.

Про це для 24 каналу розповіли у 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Їм вдалось успішно ліквідувати росіян.

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Як знищили танк

Росіяни вкотре на Бахмутському напрямку пішли у наступ. Першим в атаку пішов танк. Проте він не міг оминути "гостинну" зустріч від протитанкістів 30 ОМБр, які застосували Javelin. Протитанковий ракетний комплекс влучив у ціль.

Нема тепер в окупантів ні танка, ні екіпажу, – зазначили військові.

Вони опублікували відео з ліквідацією танка. Захисники наводять на ціль та влучають у техніку – танк яскраво спалахує.

Як ліквідували ворога: дивіться відео

Що відбувається у Бахмуті

Військовий капелан Марк Купчененко розповів, що українські захисники під шаленим тиском продовжують обороняти Херсон. Бої тривають цілодобово.

"На сьогодні в Бахмуті пекло, тиск з боку росіян тільки посилюється, відбувається штурм за штурмом і це при тому, що обстріли не вщухають жодного дня", – розповів Купчененко.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що загарбники найактивніше намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Він охарактеризував війну як позиційну. Тобто таку, коли лінія фронту зміщується з одного боку в інший.

Більш ніж 4 місяці наші підрозділи тримають там оборону й не дають пройти ворогу далі, – додав Череватий.

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