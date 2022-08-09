Штурмова авіація ЗСУ вдарила по скупченню живої сили та техніки окупантів біля Снігурівки
Джерело:ОК "Південь"
Біля міста Снігурівка, що на Миколаївщині, ЗСУ атакували ворога. росіяни втратили особовий склад, а також зброю та техніку.
Командування пояснило, що загалом ситуація на Півдні 8 серпня була стабільно напруженою. Також відомо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував про результати пошуку зрадників у Миколаєві.
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У Снігурівці загинули окупанти
За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, проте суттєвих змін у складі та положенні не відбулося.
Також росіяни намагались випробувати українські позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Проте не досягли успіху, у нас немає втрат.
Натомість нашою штурмовою авіацією вдарили по скупченню живої сили, озброєнню та техніці російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються,
– повідомили в ОК "Південь".
Там також пригадали, що внаслідок роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ росіяни втратили:
- 23 одиниці особового складу;
- черговий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";
- танк Т-72;
- самохідну гаубицю "Мста-С";
- 5 автомобілів, в тому числі й броньованих.
У Чорному морі досі є сили ворога
російські загарбники залишили на чергуванні в Чорному морі:
- 2 надводні носії крилатих ракет типу "Калібр" з 16 ракетами;
- а також 1 великий десантний корабель.
"Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту, тримаються на ракетнобезпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя", – повідомило командування.
На Миколаївщині та Одещині виявили диверсантів
️У результаті контрдиверсійних заходів на вихідних на Миколаївщині:
- почали орієнтовно 20 проваджень;
- затримали 5 осіб, які перебувають в розшуку;
- виявили обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи.
Окрім того, на Одещині продовжили виявляти та затримувати не просто порушників, а збирачів інформації про розташування стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд та переміщень підрозділів Сил оборони.
"Усі фігуранти зазначених подій передані у компетентні органи для реагування", – повідомило командування "Півдня".
Також людей закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.
Коротко про ситуації на Півдні
- 8 серпня з акваторії Чорного моря росіяни випустили по Україні 4 "Калібри". Всі ракети Повітряні сили ЗСУ збили.
- Миколаїв закривали на вихідні 6 – 7 серпня. У цей час у місті шукали зрадників.
- Варто зауважити, що 4 серпня радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що до 90% десантно-штурмових військ росії перебувають на Півдні України.
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