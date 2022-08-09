Штурмова авіація ЗСУ вдарила по скупченню живої сили та техніки окупантів біля Снігурівки

9 серпня 2022 , 03:25
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Джерело:

ОК "Південь"

Біля міста Снігурівка, що на Миколаївщині, ЗСУ атакували ворога. росіяни втратили особовий склад, а також зброю та техніку.

Командування пояснило, що загалом ситуація на Півдні 8 серпня була стабільно напруженою. Також відомо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував про результати пошуку зрадників у Миколаєві.

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У Снігурівці загинули окупанти 

За даними оперативного командування "Південь", російські окупанти продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, проте суттєвих змін у складі та положенні не відбулося.

Також росіяни намагались випробувати українські позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Проте не досягли успіху, у нас немає втрат.

Натомість нашою штурмовою авіацією вдарили по скупченню живої сили, озброєнню та техніці російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються,
– повідомили в ОК "Південь". 

Там також пригадали, що внаслідок роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ росіяни втратили:

  • 23 одиниці особового складу;
  • черговий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";
  • танк Т-72;
  • самохідну гаубицю "Мста-С";
  • 5 автомобілів, в тому числі й броньованих.

У Чорному морі досі є сили ворога

російські загарбники залишили на чергуванні в Чорному морі:

  • 2 надводні носії крилатих ракет типу "Калібр" з 16 ракетами;
  • а також 1 великий десантний корабель. 

"Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту, тримаються на ракетнобезпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя", – повідомило командування. 

На Миколаївщині та Одещині виявили диверсантів

️У результаті контрдиверсійних заходів на вихідних на Миколаївщині:

  • почали орієнтовно 20 проваджень;
  • затримали 5 осіб, які перебувають в розшуку;
  • виявили обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи.

Окрім того, на Одещині продовжили виявляти та затримувати не просто порушників, а збирачів інформації про розташування стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд та переміщень підрозділів Сил оборони.

"Усі фігуранти зазначених подій передані у компетентні органи для реагування", – повідомило командування "Півдня". 

Також людей закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку. 

Коротко про ситуації на Півдні

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Автор: Діана Квасневська