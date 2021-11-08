Шукала "клієнтів": на Прикарпатті викрили медпрацівницю, яка підробляла дані про вакцинацію

На Прикарпатті правоохоронці викрили медпрацівницю, яка вносила фальшиві дані про вакцинацію від COVID-19. Звертались до неї нібито ті громадяни, які не бажали щепитись.

Викрили правоохоронці заступницю директора комунальної лікарні, яка вносила неправдиві відомості в електронну систему eHealth. За відповідним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини.

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2500 гривень за фальшиву довідку

При проведенні слідчих дій правоохоронці з'ясували, що до заступниці директора однієї з лікувальних закладів Івано-Франківщини звертались громадяни, які не бажали вакцинуватися, але хотіли отримати свідоцтво про вакцинацію в Дії.

Медпрацівниця через програму Medics незаконно вносила персональні дані громадян в електронну систему охорони здоров'я eHealth – як нібито вакцинованих. "Клієнтів" медпрацівниця знаходила через знайомих. Коштувала "послуга" 2500 гривень.

За місцем роботи лікарки провели обшуки

Зокрема, за місцем роботи фігурантки кримінального провадження під час обшуків вилучили:

комп'ютерну техніку;

медичні документи.

Поліцейські встановили, що впродовж жовтня 2021 року у відповідній лікарні внесли в систему значну кількість осіб з майже всіх регіонів України. Є достатні підстави вважати, що їм вакцинацію не проводили.

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Наразі розв'язують питання повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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