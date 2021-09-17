Шукають ворогів, – Цимбалюк пояснив так звану атаку США на вибори у Росії
Джерело:24 канал
У Росії 17 вересня 2021 року стартували парламентські вибори. У Кремлі вже заявили, що США нібито атакують ресурс для онлайн-голосування.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив власний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. На його думку, так звана хакерська атака США є маячнею.
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У Москві заявили про "хакерську атаку" США
Журналіст вважає, що Кремль такою заявою демонструє те, що нібито хтось не хоче парламентські вибори.
Вони шукають на виборах ворогів. Хтось обов'язково має прийти й завадити їм створити більшість "Єдиної Росії" для так званого нового парламенту.
За словами Цимбалюка, навіть якщо і заява Москви відповідає дійсності, то навряд атака вплинула б на хід голосування. "Росія зараз заявляє, що все гаразд. Вони знову всіх подолали й знову Путін усіх переміг", – підсумував кореспондент.
Путін проголосував онлайн
Цимбалюк також розповів, що на виборах у Держдуму Володимир Путін уперше проголосував онлайн. Очільник Кремля зазвичай приходив голосувати на дільницю наживо.
"Путін переховується зараз у "бункері" через коронавірус у людей із його оточення", – пояснив медійник.
Що саме заявили у Росії?Про хакерські атаки повідомила глава Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова. Чиновниця запевнила, що на портал федеральної платформи дистанційного електронного голосування "йдуть серйозні інтернет-атаки". Нібито 50% із них – зі Сполучених Штатів Америки, з Німеччини – 25%, з Кореї – 20%, а з Китаю – 5%.
Роман Цимбалюк розповів про парламентські вибори в Росії: дивіться відео
Парламентські вибори у Росії: найголовніше
- У Росії 17 вересня стартували парламентські вибори. Голосування за депутатів, які потраплять у Держдуму, триватиме до 19 вересня. Через пандемію коронавірусу запровадили й онлайн-голосування.
- На окупованій Донеччині та Луганщині бойовики відкрили майже 400 пунктів для голосування. Ба більше, саме мешканці ОРДЛО з російськими паспортами мають змогу віддати свій голос в інтернеті.
- Кремль організував на Донбасі спецавтобуси для голосування в Росії. У школах анексованого Криму через вибори окупанти навіть скасували уроки.
- Україна не визнає вибори легітимними та закликає світову спільноту до такої ж позиції. Рада нацбезпеки вже наклала санкції на 53 членів територіальних виборчих комісій на окупованих територіях, а також 33 кандидатів у Держдуму.