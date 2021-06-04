Такого в Білорусі ще не було, – Шушкевич про інтерв'ю Протасевича для провладного телеканалу

Журналіст Роман Протасевич в інтерв'ю для провладного білоруського каналу визнав свою провину в організації масових протестів. Також він у своїй промові похвалив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Жодної вини активіста визнати не можна. Таку думку в ефірі висловив голова Верховної Ради Білорусі у 1991 – 1994 роках Станіслав Шушкевич.

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За його словами, Білорусь має таке законодавство, яке фактично забороняє свободу слова. У країні по-різному ставились до опозиційних журналістів.

Такого у нас ще не було,

– наголосив Шушкевич.

За його словами, на затриманого активіста психологічно тиснуть. Це підтвердив навіть батько Протасевича. "Така ж тенденція в Росії. Лукашенко працює і на зовнішній світ – на Захід, і на ситуацію всередині країни", – додав Шушкевич.

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Коротко про інтерв'ю Протасевича: що відомо