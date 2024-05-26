Україна має право на захист, – міністр оборони Швеції про використання зброї по Росії

У Швеції заявили, що Україна має право на захист. Так, міністр оборони Пол Йонсен додав, що українські захисники можуть відповідати діями, спрямованими на територію противника, якщо це у межах законів ведення війни.

Про це він заявив у коментарі журналістам. Очільник Міноборони Швеції також додав, що Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії, тому має право завдавати ударів у відповідь.

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Водночас очільник Міноборони Швеції прямо не відповів, чи дозволяє завдавати ударів по території Росії західною зброєю.

Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист,

– заявили у Швеції.

У ЗМІ також додали, що "кордони України повинні визначатись міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників, які коштують життя українцям".

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