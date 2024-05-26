Україна має право на захист, – міністр оборони Швеції про використання зброї по Росії
Джерело:Hallandsposten
У Швеції заявили, що Україна має право на захист. Так, міністр оборони Пол Йонсен додав, що українські захисники можуть відповідати діями, спрямованими на територію противника, якщо це у межах законів ведення війни.
Про це він заявив у коментарі журналістам. Очільник Міноборони Швеції також додав, що Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії, тому має право завдавати ударів у відповідь.
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Водночас очільник Міноборони Швеції прямо не відповів, чи дозволяє завдавати ударів по території Росії західною зброєю.
Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист,
– заявили у Швеції.
У ЗМІ також додали, що "кордони України повинні визначатись міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників, які коштують життя українцям".
Що говорять інші країни про удари по території Росії західною зброєю
- Володимир Зеленський напередодні повідомляв, що деякі союзники та США скептично ставляться до ідеї надати дозвіл Україні бити західною зброєю по російській території. Президент України додав, що дозвіл на застосування західного озброєння значно полегшив би роботу Збройних Сил.