Швеція розглядає варіант вступу в НАТО разом з Україною, – "слуга"

"Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що у парламенті Швеції розглядають пропозицію втупити до НАТО разом з Україною. На її думку, це сигнал, який вказує на те, що наша дипломатія рухається у правильному напрямку.

Про це членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони повідомила в ефірі одного з телеканалів у суботу, 24 липня.

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Декілька годин тому отримала від нашого українського альянсу у Швеції про те, що саме в Парламенті Швеції зараз досить акцентовано розглядається пропозиція, щоб Швеція позбулася свого нейтрального статусу і зробили пропозицію НАТО втупити в НАТО разом з Україною,

– сказала нардепка.

"Це говорить про те, що ми правильно діємо, правильно співпрацюємо. Це говорить про те, що наші дипломати, які діють в цьому напрямку діють правильно і якщо так станеться і дійсно буде прийнято Шведським парламентом таке рішення, я вважаю – це величезна перемога", – додала Верещук.

Вступ України в НАТО: що відомо

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

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