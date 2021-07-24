Швеція розглядає варіант вступу в НАТО разом з Україною, – "слуга"
Джерело:24 канал
"Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що у парламенті Швеції розглядають пропозицію втупити до НАТО разом з Україною. На її думку, це сигнал, який вказує на те, що наша дипломатія рухається у правильному напрямку.
Про це членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони повідомила в ефірі одного з телеканалів у суботу, 24 липня.
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Декілька годин тому отримала від нашого українського альянсу у Швеції про те, що саме в Парламенті Швеції зараз досить акцентовано розглядається пропозиція, щоб Швеція позбулася свого нейтрального статусу і зробили пропозицію НАТО втупити в НАТО разом з Україною,
– сказала нардепка.
"Це говорить про те, що ми правильно діємо, правильно співпрацюємо. Це говорить про те, що наші дипломати, які діють в цьому напрямку діють правильно і якщо так станеться і дійсно буде прийнято Шведським парламентом таке рішення, я вважаю – це величезна перемога", – додала Верещук.Зверніть увагу! Дмитро Кулеба вважає, що Україна вступить у НАТО швидше, ніж в Євросоюз.
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
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