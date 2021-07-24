Швеція розглядає варіант вступу в НАТО разом з Україною, – "слуга"

24 липня 2021 , 18:54
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

"Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що у парламенті Швеції розглядають пропозицію втупити до НАТО разом з Україною. На її думку, це сигнал, який вказує на те, що наша дипломатія рухається у правильному напрямку.

Про це членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони повідомила в ефірі одного з телеканалів у суботу, 24 липня.

Читайте також Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо наближення до НАТО

Декілька годин тому отримала від нашого українського альянсу у Швеції про те, що саме в Парламенті Швеції зараз досить акцентовано розглядається пропозиція, щоб Швеція позбулася свого нейтрального статусу і зробили пропозицію НАТО втупити в НАТО разом з Україною,
– сказала нардепка.

"Це говорить про те, що ми правильно діємо, правильно співпрацюємо. Це говорить про те, що наші дипломати, які діють в цьому напрямку діють правильно і якщо так станеться і дійсно буде прийнято Шведським парламентом таке рішення, я вважаю – це величезна перемога", – додала Верещук.

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба вважає, що Україна вступить у НАТО швидше, ніж в Євросоюз.

Вступ України в НАТО: що відомо

До теми Україна планує стати членом ЄС і НАТО у найближчі 5 – 10 років, – Шмигаль

Автор: Олег Васьків