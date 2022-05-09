Швеція ухвалить рішення щодо вступу до НАТО вже найближчими днями, – ЗМІ

Швеція найближчими днями ухвалить рішення, чи вступати до НАТО. Рішення щодо курсу в Альянс повинна оголосити правляча партія Швеції.

Рішення щодо курсу в НАТО ще не прийняте

Правляча Соціал-демократична партія Швеції 15 травня вирішить, чи скасувати опозиції членству в НАТО. Протягом десятиліть Стокгольм зберігав політику військового нейтралітету.

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Соціал-демократи заявили, що рішення щодо курсу в НАТО ще не прийняте.

Яким буде рішення, сьогодні ще не вирішено. Наше повідомлення полягає в тому, що 15 травня буде рішення, щодо якого керівництво партії займе позицію,

– сказав секретар соціал-демократів Тобіас Баудін.

Якщо соціал-демократи підтримають приєднання до НАТО, то буде очевидна парламентська більшість для подання заявки. Повідомляється, що соціал-демократи – найбільша партія Швеції за останні 100 років.

Протягом цього тижня вони проводять три партійні збори, щоб висловити думку про членство в НАТО перед остаточним рішенням керівництва.

Водночас парламент проводить перегляд політики безпеки, звіт про який мають надати 13 травня.

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Швеція може вступити до НАТО

Збройна агресія Росії проти України змусила Швецію та Фінляндію переосмислити політику військового нейтралітету. На тлі війни в Україні громадяни Швеції та Фінляндії висловилися за вступ до Альянсу.

Повідомлялося, що Швеція готова подати заявку на вступ до Альянсу вже влітку 2022 року. Також заявку на вступ до НАТО планує ухвалити і Фінляндія. Обидві країни хочуть подати спільну заявку.

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Цілком прогнозовано проти курсу цих країн у НАТО виступила Росія, яка офіційно пригрозила фінам та шведам. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що США та Велика Британія готові надати Швеції гарантії безпеки під час процесу вступу в НАТО.

В Альянсі також заявили, що готові вжити тимчасові заходи, поки Швеція і Фінляндія не стануть офіційними членами НАТО.

Окрім Росії, проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО виступив президент Хорватії Зоран Міланович. Він погрожує заблокувати вступ цих країн до Альянсу.

Офіційна заявка Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО може бути подана на червневому саміті Альянсу в Мадриді.

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