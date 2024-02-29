Росія пригрозила Швеції через вступ до НАТО: яка реакція Стокгольма

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відповів на погрози Росії щодо можливості вжиття "заходів військово-технічного характеру" через вступ Швеції до НАТО. За словами Крістерссона, попри невдоволення Кремля, Швеція має право самостійно визначати свій вибір.

Російське посольство у Стокгольмі відреагувало на рішення всіх членів НАТО підтримати вступ Швеції до альянсу. У своєму повідомленні Росія висловила своє обурення тим, що Швеція відмовилася від нейтралітету та попередила, що буде вживати "заходів політичного та військово-технічного характеру".

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Як відреагували на погрози у Стокгольмі

Прем'єр-міністр Швеції заявив, що це була очікувана реакція Росії, оскільки подібні заяви російського посольства вже робилися при вступі Фінляндії до НАТО.

Так само було, коли Фінляндія приєдналася до НАТО. Добре відомо, що Росії не подобається, що Швеція і Фінляндія стануть членами НАТО, але саме ми робимо наш вибір,

– зауважив Крістерссон.

Голова уряду Швеції також додав, що Росія вже здійснює напади на Швецію, зокрема через кібератаки. Однак, Крістерссон підкреслив, що влада напоготові й бачить, що росіяни роблять.

Напруженість у відносинах між НАТО та Росією