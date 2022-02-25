Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу
25 лютого 2022 , 14:36Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 25 лютого повідомив, що Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу.
Президент подякував Магдалені Андерссон – прем'єр-міністерці Швеції – за дієву підтримку. Зеленський наголосив, що разом країни будують антипутінську коаліцію.
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Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу. Дякую пані прем'єр-міністерці Швеції за дієву підтримку. Будуємо антипутінську коаліцію разом,
– заявив український лідер.
Зеленський у зверненні 25 лютого нагадав: це не просто вторгнення Росії в Україну. Країна-окупантка почала війну проти Європи. Коли бомби падають у Києві, вони падають у Європі.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!