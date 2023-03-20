Було б дуже чітким сигналом: психолог пояснив, чому Сі Цзіньпін не міг не приїхати в Москву

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви. Та після видачі Міжнародним кримінальним судом в Гаазі ордеру на арешт Владіміра Путіна, глава КНР не міг не відвідати Росію.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політичний психолог Валентин Кім. Він зауважив, що Сі Цзіньпін нещодавно отримав подальше право керувати країною, яка має багато претензій до Заходу.

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"Ця людина, якщо відмовляється від візиту в Москву, вона так продемонструє і світові, і своїй власній еліті, своєму власному народові, що він слабкий, що він одразу злякався й не поїхав", – розказав політичний психолог.

Валентин Кім заявив, що для західних лідерів дуже важливо відповідати загальним уявленням про мораль, етику та верховенство права. Натомість для східних диктаторів важливе дещо інше.

Їм необхідно постійно демонструвати, що вони є над законом. Це зовсім інша система побудови влади. Тому Сі Цзіньпін не міг відмовитися і не полетіти в Москву,

– сказав він.

Сі Цзіньпін був вимушений летіти до Москви

За його словами, було одразу зрозуміло, що глава КНР буде вимушений прилетіти до Росії.

"Саме для того, щоб довести всім своїм: "Дивіться, я чхати хотів на всі ці західні санкції. Я роблю те, що я хочу", – заявив Кім.

Чому глава КНР не міг не приїхати до Росії: дивіться відео

На його думку, ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду в Гаазі послаблює позицію російського диктатора.

"Бо приїзд Сі Цзіньпіна до Владіміра Путіна як до політичної фігури, яку визнають, – це один візит. А до злочинця, якого намагаються притягнути до відповідальності, – це візит вже дуже інший", – розказав він.

Валентин Кім додав, що тут ставки російського диктатора дуже сильно падають.

Що відомо про візит глави КНР до Москви