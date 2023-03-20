Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським після візиту до Путіна, – FT

Літак лідера Китаю вже наближається до Москви. Там Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним. Опісля поговорить з Володимиром Зеленським.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє FT. Зауважимо, що ЗМІ анонсували розмову Сі з президентом України ще 13 березня.

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Ця розмова стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відомо, що 20 березня лідер Китаю розпочав свій візит до Москви, який триватиме до 22 березня. Під час поїздки глава КНР зустрінеться із російським диктатором. Для Сі це перший візит до держави-агресорки за чотири роки.

Путін та китайський лідер проведуть переговори, головні теми яких Кремль анонсував як "актуальні питання подальшого розвитку партнерства та стратегічної взаємодії між Пекіном та Москвою", а ще "поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені". Також запланували підписання двосторонніх документів. Путін та Сі поспілкуються і віч-на-віч.

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Що відомо про можливу розмову Сі з Зеленським

Минулого тижня у The Wall Street Journal повідомили, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні. Тоді ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що розмова пройде, ймовірно, саме після того, як лідер Китаю зустрінеться з Путіним. За даними видання, розмова Сі з українським лідером відбудеться віртуально.

Зауважимо, що 24 лютого на пресконференції "Лютий. Рік незламності" президент Володимир Зеленський наголосив, що прагне зустрітися особисто з Сі Цзіньпіном. Також зауважив, що Україна та Китай зацікавлені у збереженні відносин. Незабаром у МЗС Китаю відреагували на пропозицію президента України. Однак, чіткої відповіді не надали.